Darko Lazić nakon bratovljeve pogibije doneo odluku koju je sada svima javno saopštio

Folk pevač Lazić prolazi kroz najveću bol zbog tragedije koja je zadesila njegovu porodicu.

Darkov rođeni brat, Dragan Lazić, stradao je u saobraćajnoj nesreći 11. marta 2026., što je celu familiju zavilo u crno. Ipak, Darko se već vratio nastupima, kako bi izašao iz kuće i bio među ljudima, ali i zaradio za život i prehranio tri porodice.

U petak, 27. marta, nastupio je pred publikom u Sloveniji, u dvorani Golovec u Celju i to je bilo prvi put da se pojavio u javnosti otkako je ostao bez brata.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Pevač se teško nosi sa velikim gubitkom i porodičnom tragedijom, međutim, kako je rekao, mora da se vrati profesionalnim obavezama i nastupima.

Nakon Slovenije, doneo je odluku da nastavi u istom smeru, pa je sada najavio tri nova nastupa koja će imati narednog vikenda. Od toga su dva u Hrvatskoj i jedan u Bosni i Hercegovini.

Darko Lazić je priznao kako doživljava to što ga pojedinci osuđuju jer se već vratio poslu.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je folker i dodao:

Autor: D.T.