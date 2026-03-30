Znam kako mu je: Čuveni pevač progovorio o Darku Laziću, otkrio kako se oseća nakon tragedije u kojoj mu je brat poginuo

Bori se sa svim!

Osman Hadžić pružio je podršku Darku Laziću, koji je nedavno doživeo veliku porodičnu tragediju u kojoj je izgubio rođenog brata Dragana.

- Samo on zna kako mu je. Imao sam 2014. godine sličnu tragediju, kad je sin od strica poginuo, bilo je grozno. Taj prvi nastup mi je isto bio u Sloveniji. Samo staneš, zaboraviš tekst... Pa nekad krenu suze, ali život mora ići dalje. Darku je lakše sa publikom i sa kolegama, nego da je sam, zatvoren. Mislim da će lakše izaći iz ovoga, mada verujem da se nikada neće oporaviti - rekao je Hadžić za Telegraf, pa se osvnuo na komentare ljudi koji osuđuju Lazića što je tako brzo počeo da peva, a nije prošlo ni 40 dana od smrti njegovog brata.

- Ljudi će uvek komentarisati, ali jedna moja deviza koju znam reći kad su takve žalosti u pitanju - pazite vi svoje bližnje dok su živi, braću, sestre, roditelje... Kad odu, možete dizati spomenike, žaliti koliko hoćete, bitno je da se pazite i volite dok su živi. Tako da, da li Darko peva za mesec, dva, njemu će isti bol biti, mora proći kroz to. Želim mu snagu da sve to izdrži - izjavio je on.

Osman se osvrnuo i na pokojnog kolegu Halida Bešlića, koji mu, kako kaže, neizmerno fali.

- Fali svima, vidite i na koncertima kad zapevamo njegovu pesmu koliko nedostaje publici i svima nama. Sve se to prebrzo izdešavalo, niko nije očekivao da će baš tako biti. Valjda ti veliki ljudi, umetnici, sudbina je da tako odu. On je bio jedna hodajuća dobrota, jedna dobra vila koja je sve nas usmeravala, tek sad vidim koliko nam nedostaje. Bio je jedinstven, Mislim da nas nema puno takvih. On je tako živeo... Ko god je sa njim jednom stao, imao je osećaj da mu je drug ceo život - rekao je pevač za Telegraf.

Osman je otkrio da se čuo sa Dinom, sinom pokojnog Halida Bešlića, pa je otkrio kako je udovica Sejda koja je već neko vreme bolesna.

- Pričao sam sa Dinom pre par dana, okej je. Bori se. Oni su još uvek u šoku, sve je to sveže, navikavaju se da žive bez njega. Sejda je jaka i verujem da će se izvući. Vratila se kući. Ode malo kod Dina u Nemačku, kod svojih sestara, familije, prijatelja... - zaključio je Hadžić.

Autor: N.B.