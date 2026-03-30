Umrla čuvana glumica: Od nje se opostila porodica potresnim rečima

Američka glumica Meri Bet Hert, nominovana za tri nagrade Toni i poznata po ulogama u filmovima Interiors i The World According to Garp, preminula je u nedelju u 79. godini. Uzrok smrti bile su komplikacije povezane sa Alchajmerovom bolešću, piše Variety.

Vest o smrti potvrdili su njen suprug, scenarista i reditelj Pol Šrejder, i ćerka Moli Šrejder u zajedničkoj objavi na Fejsbuku.

"Bila je glumica, supruga, sestra, majka, tetka, prijateljica i sve te uloge preuzimala je sa gracioznošću i nežnom snagom. Iako svi tugujemo, utehu pronalazimo u saznanju da više ne pati i da se u miru ponovo susrela sa svojim sestrama," napisali su.

Rođena kao Meri Bet Supinger u Maršaltaunu u Ajovi, studirala je glumu na Univerzitetu u Ajovi, a potom i na Univerzitetu u Njujorku. Na njujorškoj pozorišnoj sceni debitovala je 1974. godine i ubrzo se etablirala kao istaknuta glumica. Bila je nominovana za nagradu Toni za uloge u predstavama Trelawny of the Wells, Crimes of the Heart, za koju je osvojila i nagradu Obi, kao i Benefactors. Od 1971. do 1982. godine bila je u braku sa glumcem Vilijamom Hertom.

Uloge na velikom platnu

Prvu filmsku ulogu poverio joj je Vudi Alen u svojoj drami "Enterijeri" iz 1978. godine, u kojoj je glumila jednu od tri sestre koje se nose sa raspadom porodice. Usledile su zapažene uloge, među kojima se ističe ona Helen Holm Garp u filmu "Svet po Garpu", a glumila je i u ostvarenjima "Hladne scene zime", "Doba nevinosti" Martina Skorsezea i "Šest stepeni razdvajanja".

U intervjuu za Njujork Tajms 1989. godine otkrila je da je vrlo selektivna pri odabiru filmskih uloga.

"Pedeset posto uloga koje mi ponude u filmovima nemaju nikakav sadržaj. Ne mislim na veličinu uloge, jednostavno su prazne. Zato prihvatam one koje su zanimljive, osim ako dugo nisam ništa radila. Tada ću prihvatiti i onu koja nije zanimljiva", izjavila je.

Tokom karijere sarađivala je i sa svojim suprugom Polom Šrejderom na filmovima "Aflicija" i "Laki spavač". Na televiziji je gostovala u serijama poput "Zakon i red", "Trideset i neka" i "Kodžak". Za ulogu u filmu "Mrtva devojka" iz 2006. bila je nominovana za nagradu Indi Spirit, a među njenim kasnijim filmovima su i "Mladi odrasli", "Egzorcizam Emili Rouz" i "Devojka iz vode".

Iza sebe je ostavila supruga Šrejdera, kao i ćerku i sina.

