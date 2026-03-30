Ona je jedna on najobrazovanijih pevačica: Sa 14 godina napustila porodicu zbog školovanja, a danas ima ovo zvanje

Pevačica Šejla Zonić, dokazala je da su talenat i predan rad savršena kombinacija za uspeh. Iako je publika prevashodno poznaje po njenom moćnom glasu, malo ko zna da ona nosi titulu jedne od najobrazovanijih pevačica na estradi.

Njeno muzičko obrazovanje počelo je još u ranoj mladosti, a kako bi ostvarila svoje snove, Šejla je morala rano da se osamostali.

- Otišla sam od kuće sa 14 godina u srednju muzičku školu u Bihać - ispričala je pevačica i dodala da su je roditelji u potpunosti podržali u odluci da se odvoji od porodice i ode dalje na školovanje.

Iako je rano napustila porodični dom, taj period odrastanja joj je ostao u divnom sećanju.

- To srednjoškolsko doba mi je stvarno jedno od najlepših, čak lepše i od studentskih dana - prisetila se Šejla.

Magistrirala na Muzičkoj akademiji

Nakon završene niže i srednje muzičke škole, svoje usavršavanje je nastavila na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gde je uspešno i magistrirala. Status najobrazovanije zvezde "Granda" opravdala je svojim znanjem i impresivnim veštinama, a njenoj posvećenosti svedoči i činjenica da je apsolutni sluhista.

Zahvaljujući bogatoj akademskoj pozadini i nesvakidašnjem talentu, Šejla sa lakoćom i savršeno izvodi različite muzičke žanrove, a za svoj rad je nagrađivana i prestižnim međunarodnim priznanjima.

"Ucenjivali su me i tražili 1.000 evra"

Šejla je imala neprijatno iskustvo kada su hakeri "upali" u njen nalog na TikToku i napravili haos.

- Hakovali su mi TikTok pre tri meseca. Kliknula sam na neki mail koji je izgledao oficijalno, ukucala lozinku i sve je nestalo. Imala sam 130 hiljada pratioca na tom profilu, i pustila sam to, idemo ispočetka. Nisam htela da im plaćam 1.000 eura jer bi to išlo u nedogled verovatno, i nisam htela da im dajem povoda za dalje ucene - rekla je Šejla.



Autor: N.B.