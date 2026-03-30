Nataša i Hana zapalile na odmor: Evo gde se nalazi Bekvalčeva sa ćerkom i ko im pravi društvo

Nataša Bekvalac odlučila je da predahne od poslovnih obaveza i spakuje kofere, pa je sa svojom ćerkom Hanom Ikodinović otputovala u Crnu Goru. Njih dve trenutno borave u sunčanoj Budvi, odakle su pratioce obradovale prelepim zajedničkim selfijem dok su uživale u ispijanju pića pored mora.

Ono što je mnogima odmah zapalo za oko jeste činjenica da su majka i ćerka savršeno uparile stajlinge. Nataša i Hana su se za ovu priliku odlučile za opuštenu garderobu u nežnim bež nijansama, pokazujući da i u kežual izdanjima na obali mora izgledaju besprekorno.

Međutim, njih dve na ovom putovanju nisu same. Ženskoj ekipi društvo prave i Natašina rođena sestra Kristina Bekvalac, kao i njena ćerka Petra Martinović.

Ovaj poznati "ženski klan" očigledno je iskoristio lepo vreme za pravo porodično okupljanje, punjenje baterija i stvaranje novih zajedničkih uspomena na crnogorskom primorju.

Proslavile Hanin 19. rođendan

Nataša je 17. marta proslavila 19. rođendan svoje prve ćerke, Hane Ikodinović koju je dobila iz braka sa Danilom Ikodinovićem. Ponosna majka Nataša podelila je niz slika sa naslednicom i objavila emotivnu poruku.

- Srećan ti rođendan moja prva, najveća ljubavi. Sve što ti želim, ti to već znaš. Ispred tebe, pored tebe, iza tebe, gde god osećaš da sam ti potrebna, tu sam. Oduvek i zauvek, voli te majka - napisala je pevačica.



