Didi Janković bila PRIKOVANA ZA KREVET, nije mogla da hoda: Evo kako se sada oseća

Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, nedavno je zabrinula pratioce kada je otkrila da joj je zdravlje ugroženo. Sada se na mrežama oglasila i priznala kako se sada oseća.

Naime, Didi je istakla da se oseća bolja i da će se uskoro vratiti radnim obavezama.

"Hvala svima koji su pitali za moje zdravlje, osećam se malo bolje i nadam se da ću se za nekoliko nedelja vratiti na posao. Voli vas Didi Džej - napisala je ona.

Dijana Janković o zdravstvenom stanju

Naime, nju je zakačio virus od kog se oporavlja, a kako nam je rekla, nema snage da hoda.

- Nisam baš dobro, napali su me neki virusi i jedan od njih mi je napao i srce a imam i poremećaj autoimunog nervnog sistema od tih virusa. Nisam u bolnici, lečim se od kuce, smem i u lagane šetnje, imam najbolje doktore, nadam se da ću uskoro biti bolje - rekla nam je Dijana i dodala:

- Ja nemam snage da hodam ali me teraju da idem napolje da šetam da bi mi se taj sistem vratio u normalu, ne sme stalno da se leži. Pa kažu da ću biti bolje samo treba vremena da se izlečim.

Didi je istakla da je sve počelo sa vrtoglavicom i da nedeljama nije znala šta se dešava. Sada je priključena na uređaj - holter, koji kontinuirano prati rad srca ili krvni pritisak tokom dužeg vremenskog perioda.

Autor: N.B.