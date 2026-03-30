DVA PUTA SAM OPERISALA NOS, IMALA SAM PROBLEME SA DISANJEM: Edita Aradinović iskreno o svim estetskim zahvatima, evo šta se desilo sa njenim zubima

Edita Aradinović tokom godina značajno je menjala svoj fizički izgled. Podvrgla se i estetskim zahvatima, a sada je objasnila kako je tekao njen put ulepšavanja. Naime, otkrila je da je nos operisala dva puta, kao i da je ugradila fasete.

- Prvi put sam uradila nos kod nas, ali nisam bila zadovoljna, izgledao je čudno, kost nije dobro srasla, nisam dobro disala. Bilo je davno - rekla je Edita, a onda podelila sliku sebe na kojoj se vidi d ima razmak između zuba.

- Nosila sam fiksnu protezu i popravili smo neravnine na kečevima plombom. To je stajalo 7,8 godina, pa sam uradila fasete.

- Nakon 7 godina sam ponovo uradila nos, izvadila hijeluron iz usana i tad uradila zube. Tako je došlo do velike promene - obrazložila je pevačica.

"Juče sam te prvi put osetila u svom stomaku"

Pevačica je podsetimo, nedavno pokazala šta je zabeležila za uspomenu u svom dnevniku i otkrila da je prvi put osetila svoju bebu.

- Dobro jutro lutko! Juče sam te prvi put osetila u svom stomaku. Tri puta za redom. Đađa mi je bila u krilu, bile smo kod veterinara a i tvoja baka je bila tu. Pogledale smo se samo onako toplo sa puno ljubavi i znam, tu si. Javila si se - napisala je Edita i dodala:

- Odoh sad u Skoplje kod Darka Dimitrova da završim album za koji si mi ti inspiracija.

Treninzi i zdrava ishrana

Edita je nedavno pokazala kako se hrani, ali i kako vredno trenira kako bi ona i beba bile potpuno zdrave.Ona je tom prilikom pokazala i jelovnik tokom trudnoće, pa joj se na trpezi našlo sledeće - prebranac, kao i poveća činija belog luka, ali i crnog luka. Očigledno je da Editi baš ove namirnice prijaju tokom drugog stanja, ali i da se odlično oseća čim je i dalje posvećena treningu.

