ANABELA I JA SMO PO POLA PLATILI ZAHVAT! Gagi Đogani progovorio o operaciji nosa ćerke Nine (FOTO)

Gagi je otkrio da je i on učestvovao u plaćanju operacije koja je urađena u Turskoj.

Nina Đogani, ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija nedavno je u Turskoj operisala nos, a sada je njen otac progovorio o ovoj intervenciji. Kako kaže, porodično su skupili novac i dozvolili njihovoj mlađoj naslednici da sredi problem sa devijacijom.Anabela Atijas je otkrila da je Nina i te kako želela da se operiše kako bi najpre rešila problem koji godinama ima. Sada je Gagi prokomentarisao njenu intervenciju. Kako je otkrio, i on je učestvovao u plaćanju operacije koja je urađena u Turskoj.

- Anabela i ja smo platili po pola iznosa za Nininu operaciju nosa. Moram da kažem da je i Nina skupila jedan deo para s obzirom da radi. Ostatak smo dodali i podelili Anabela i ja. Imala je našu podršku budući da je to dugo želela i da je konačno srećna - rekao je Gagi.

"Nije mogla da diše"

Kako je ranije Anabela pričala, Nini je devijacija pravila ozbiljan problem, pa ne vidi razlog da joj zabrani.

- Ninina operacija, ona je to jako priželjkivala, istraživala, ali sada kada sam videla da je nešto na lepom nivou. Imala je užasnu devijaciju, nije mogla da diše, pa ima i taj estetski momenat, tako da je prezadovoljna. Ja sam tu da podržim! Kad sam ja bila klinka, sećam se da su muškarci i devojčice, nije bio tada nos, ali su tada odjednom otišli da operišu uši. Zašto bi neko hodao klempav i nesrećan?! Ista je priča sa svim estetskim operacijama, a sve dokle god je u meri.

- Najmanje je što mogu da uradim je da podržim i budem uz nju tamo, a drugo je da ne podržim, pa da ona ode sama, odrasla je osoba. Mi smo o tome pričali odavno, govorili smo da treba da se završi formiranje. I nos raste do neke godine, otiče zbog hormona...Tako da, ja sam uvek za to da se to u skladu sa godinama odradi dobro - rekla je Anabela.

Autor: M.K.