IMA SAMO DVE SVOJE PESME, A OD PEVANJA U SRBIJI ZARADIO ZA ČETIRI STANA: Otkriveno koliko je Jakov tačno profitirao od koncerata, ne prestaje da oduševljava publiku

Jakov Jozinović je jako brzo doživeo uspon u muzičkoj karijeri. Iako jako mlad, već je rasprodao sedam koncerata u Sava Centru, a najavljen je i osmi.

Talenat dvadesetogodišnjeg Jakova Jazinovića je postao viralan nakon što je privukao pažnju na Tiktoku snimajući kavere ikoničnih numera sa naših prostora. Još prošle godine je nastupao u krcatoj MTS dvorani, kao i na Spensu.

10 koncerata u Srbiji

Kako se za njegove prošlogodišnje nastupe tražila karta više, primetio je da je publika u Srbiji oduševljena njegovim radom. Zakazao je, a potom i rasprodao sedam koncerata u Sava Centru, nakon čega je zbog velikog interesovanja najavio i osmi.

Koliko će zaraditi Jakov i njegov tim?

Iako deluje skromno i ne razbacuje se, mnoge je zaintrigiralo koju sumu novca je zaradio tokom svoje turneje u Srbiji. Kako se Jakov nije oglašavao po tom pitanju i nije isticao novac u prvi plan, veštačka inteligancija nam je dala okvirni odgovor njegove zarade.Cene ulaznica variraju od mesta, pa bi to bilo otprilike od 25 do 50 evra. Ako uzmemo prosek, ona je po jednoj prodatoj ulaznici zarađeno 35 evra.

Sava Centar (8 koncerata) kapacitet: 4.000 mesta po večeri, za 8 koncerata prodato 32.000 karata.

MTS dvorana 1 koncert: prodato 4.500 karata, Spens u Novom Sadu 1 koncert: 5.500 karata.

Ukupni broj je 42.000 ljudi, odnosno prodatih karata na koncertima u Srbiji. Bruto prihod od prodaje karata 42.000 karata × 35 € iznosi 1.470.000 €.

Veliki su i rashodi

Međutim, uzećemo u obzir i troškove. Chat GPT kaže da veliki koncerti poput njegovih imaju ozbiljne troškove: Zakup dvorane, produkcija (bina, svetlo, ozvučenje) marketing tim, bend, logistika, pa na njih tako obično ide 40% – 60% ukupnog prihoda.Kada oduzmemo troškove: konzervativno (50% troškova) dolazimo do iznosa od 735.000 evra, a realniji raspon je između 600.000 – 900.000 evra.

Koliko novca je samo on stavio u džep?

Važno je napomenuti da se zarada uvek deli sa menadžmentom, produkcijom i organizacijom. U tom slučaju, deo koji je uzeo samo Jakov Jozinović može biti otprilike između 200.000 – 500.000 € po gruboj proceni.Sa ovom turnejom u Srbiji, ako je verovati analizi Chat GPT-ja, tim Jakova Jozinvića zaradiće bruto 1.5 miliona €.Treba uzeti u obzir da ovi iznosi nisu potvrđeni, već su po proceni veštačke inteligencije na osnovu realnih cena ulaznica i organizacije.

Podsećamo, Jozinović je do sada snimio samo dve svoje pesme, a ovoliku popularnost je stekao objavljivajući kavere najvećih hitova Čole, Đorđa Balaševića, Olivera Dragojević, Džibonija, Georgieva, i drugih zvezda...

