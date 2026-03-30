BRAT FILIPA ŽIVOJINOVIĆA POSTAO OTAC! Njihova majka objavila emotivnu sliku sa slavlja, evo koje moćno ime su Mario Nakić i njegova žena dali ćerki: BOŽIJI DAR! (FOTO)

Brat Filip Živojinović, Mario Nakić, postao je otac, a radosnu vest podelila je njihova majka Zorica Nakić emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Na fotografiji sa slavlja vidi se bela majica sa natpisom, uz nežnu ilustraciju bebe, što je odmah otkrilo i ime novorođene devojčice.

Ponosni roditelji odlučili su da svojoj ćerki daju ime Matea, a ova lepa vest brzo je raznežila pratioce i prijatelje porodice, koji su u komentarima uputili brojne čestitke i lepe želje.

- Od danas Matein tata - pisalo je na majici, a nema sumnje da su Mario i njegova žena Lena danas najsrećniji na svetu.

Šta znači ime Matea?

Varijanta muškog imena Mateja.Ime hebrejskog porijekla izvedeno od starohebrejskog imena "Mattitjah" (hebrejski) što u prevodu znači "dаr Božji".

Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva NakićaInače, Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića. Njegova žena i majka mladog Marija, Zorica, bila je u vezi sa legendarnim teniserom Slobodanom Živojinovićem sa kojim ima sina Filipa Živojinovića.

Podsetimo, Mario je za Dan zaljubljenih 2024. godine prvi put podelio slike sa devojkom, teniserkom Lenom Karlovčan. Radi se o 20-godišnjoj igračici, trenutno nerangiranoj na WTA listi, a u svojoj karijeri je više igrala u konkurenciji dubla nego u singlu.

"Mi smo ceo život ponosni na tebe, a danas presrećni što si dobio sve što zaslužuješ"

Filip Živojinović po majici ima i sestru. On je za nju kao i za brata Maria jako vezan i pruža im veliku podršku.

- Mi smo ceo život ponosni na tebe, a danas presrećni što si dobio sve što zaslužuješ. Od malog dečaka do juniorskog šampiona EVROPE i MVP-ja finala Eurolige. Volimo te i jedva čekamo da se radujemo svim tvojim budućim pobedama. MVP, moj brat - napisao je Filip jednom prilikom uz fotografiju brata koju je ponosno podelio sa pratiocima nakon Mariovog velikog uspeha u karijeri.

