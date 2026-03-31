MAMA, KAKO SI IZGLEDALA 90-IH?! Da li prepoznajete poznatu Srpkinju sa slike? Svetski mediji je proglasili najlepšom na svetu u svojoj profesiji (FOTO)

Ana Ivanović, nekadašnja teniska šampionka i omiljeno lice domaće javnosti, pridružila se popularnom trendu na društvenim mrežama „Kako ste izgledali 90-ih“. Objavila je fotografije iz detinjstva, koje su oduševile njene pratioce, a izazov je započela rečima: „Mama, kako si izgledala 90-ih?“.

Ana Ivanović sportska je ikona, ali i javna ličnost koja svojim objavama često privlači pažnju. Svetski mediji su takođe pisali kako je ona najlepša teniserka ikada.

Rođena 6. novembra 1987. godine u Beogradu, Ana je početkom 90-ih bila preslatka devojčica. Na fotografijama koje je podelila, vidi se i njen mlađi brat Marko, sa kojim je ostala veoma bliska. Marko je danas u braku sa Draganom Džajić i imaju sina Vida.

- Vreme stvarno leti - napisala je Ana uz objavu.

Posle 9 godina razvod od Švajnštajgera

Ana Ivanović prošle godine je na Majorci pokrenula brakorazvodnu parnicu, posle devet godina zajedničkog života sa Bastijanom, a istovremeno je podnela i zahtev za alimentaciju.Kako se navodi, bivši supružnici ne žele čak ni da se susretnu u sudnici, zbog čega su preko svojih advokata zatražili da se postupak što pre okonča.

Prema pisanju nemačkih medija, sud je reagovao ubrzano kada je alimentacija u pitanju, a sada je i poznato koliko ona iznosi. Sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloletnu decu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj - navodi pomenuti portal.

Autor: M.K.