DARKO, SVAKA TI ČAST! Ana Sević se javno obratila bivšem mužu, Lazić priznao kroz šta prolazi: Kažu da treba da me bude sramota...

Folker Darko Lazić skupio je snage da se vrati poslu nakon smrti brata Dragana Lazića, koji je poginuo 11. marta u saobraćajnoj nesreći.

Darko Lazić je rekao da se susreo sa osudom dela javnosti zbog toga što se nastupima vratio dok nije prošlo 40 dana od smrti njegovog brata, a drugi deo javnosti mu je pružio podršku. Među njima se našla i Darkova bivša žena Ana Sević.

Naime, nakon što je Darkova supruga Kaća objavila snimak na kojem on peva pred publikom i istakla koliko je ponosna na njega, u komentarima se oglasila i Ana Sević.

- Kolika jačina je potrebna za ovo, svaka ti čast Darko - napisala je Ana uz emotikon srca i aplauz.

Darko: "Pišu da treba da me bude sramota"

Darko je rekao da se teško nosi sa gubitkom brata. On je istakao i da je morao da se vrati pevanju.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko i priznao da mu je teško dok peva, ali da mora da izdržava ne samo svoju, već i porodicu pokojnog brata.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života. Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majki, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu - rekao je Darko tada za "Telegraf".

Ana: "Reči utehe ne postoje"

Podsetimo, Ana i njen suprug prvi su otišli u Brestač da izjavi saučešće porodici Lazić, a nedavno je rekla da reči utehe za Darka ne postoje.

- Reči utehe definitivno ne postoje, jer nije izmišljeno ništa što u takvim situacijama može pomoći. Mi, kao njegovi prijatelji, tu smo za njega kao velika podrška. Moj suprug, Lorena i sva moja deca saosećamo sa njim. Toliko mi je teška cela situacija, i neka Bog da snage svima da prebrode i nauče da žive sa tim. Ne daj Bože nikome - rekla je Ana .

Autor: M.K.