MUK U ORDINACIJI, SVE JE STALO! Potresna ispovest Džidže o GUBITKU BEBE: Milan je bio u paramparčad, otac se slomio, mama je bila mnogo jača figura...

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža progovorila je o najtežem životnom udarcu koji ju je zadesio kada je izgubila bebu.

Od slučajnog upoznavanja sa partnerom Milanom i srećnih vesti, do trenutka kada je sve stalo u doktorskoj ordinaciji, pevačica Aleksandra Stojković Džidža otkriva ko joj je bio najveći oslonac kada je došlo do gubitka bebe kao i u periodu dok se oporavljala.

Iako je njena veza sa partnerom Milanom počela spontano i donela joj veliku promenu u životu, kako i sama ističe nabolje, nažalost nimalo lepe vesti stigle su u jednom trenutku.

Upoznavanje na ulici i velika ljubav

Džidža se u emisiji prisetila kako je počela njena romansa sa Milanom, ističući da ju je privukla njegova jednostavnost, a na pitanje kada su se i kako sreli kaže:

- Pa prošlo leto, na ulici. Imamo zajedničku prijateljicu. Sedeli smo u kafiću i on je prolazio i tako smo se upoznali. Čuli smo se jedno vreme, dopisivali jedno mesec-dva, ne mogu sad tačno da se setim, tako je nešto bilo, maj mesec kad smo se upoznali. Nekako, onako, bio je nekako jednostavan. Mene nikad nisu privlačili automobili, satovi... Iako ja volim to lično, ali to volim kod sebe možda nekad da izrazim ili da ne izrazim, nije bitno, to meni sve zavisi od dana, ali kod drugih ne - ispričala je pevačica pred kamerama Blic televizije i dodala sa osmehom:

- Ja sam se zaljubila. Nisam odmah doduše, a on se odmah zaljubio, bar tako kaže.

"Sve je stalo i muk"

Sreća zbog veze i trudnoće prekinuta je tokom jednog uobičajenog lekarskog pregleda.

- Otišli smo na pregled potpuno bezbrižni. Normalno je sve bilo, uobičajen pregled. Znamo se jako dugo sa mojom doktorkom i moja majka isto ide kod nje i sve je bilo onako kao ha ha ha hi hi i odjednom nema... Znači, stalo sve i muk. I meni mama smiri se, smiri se sam ja već počela: "Šta se dešava, šta se dešava", kaže: "Moraš u bolnicu". Rekoh joj: "Bože šta se dešava?". Tu je nekako ona bila mnogo jača figura od tate - prisetila se pevačica.

"Tata se slomio, Milan na paramparčad"

Dok se Džidža suočavala sa situacijom u kojoj se našla i ogromnim gubitkom, njeni najbliži su bili uz nju. Mama joj je pružila najveću podršku.

- Tata se malo slomio, moram da priznam. Milan je bio na paramparčad. Ona je bila ta koja je rekla: "Stani, polako, sačekaj, nema suza, lagano, hajmo sad". I tako se odigralo sve do kraja - ispričala je Aleksandra.

Rečenica majke Dunje

U najtežim trenucima, reči njene majke Dunje su joj mnogo pomogle.

- Ona je samo vikala: "Meni je bitno da si ti dobro i da si ti zdrava". To jutro sam dobila nalaze krvi koji su bili savršeni jer sam radila tu krvnu sliku u trudnoći. Ona kaže: "Meni je to najvažnije, da si ti dobro i da si ti zdrava". I to je meni nekako, ta rečenica ostala u glavi, kaže: "Ti si moje dete, meni je moje dete najvažnije i meni je to ostalo nekako u glavi". I ta rečenica je mene držala. I držala me posle tog perioda, posle te operacije, postoperativni period, odmor, oporavak. Meni je sve vreme ta rečenica njena bila u glavi. I njima je ona isto govorila: "Smirite se, ne možete tako, njoj sad ne treba..." - otkrila je Džidža.

Pevačica je istakla da Milan i ona ne odustaju od zajedničkih snova:

- Mi smo odlučni, mi želimo. Ja sam i rekla, meni je Milan neko ko zaista... Mislim da me malo i promenio, nabolje. Mislim da smo nekako hajde da kažem jedno za drugo. Roditelji su ga prihvatili baš i lepo se slažemo svi. Nekako mislim da je taj čin deteta bila samo kruna naše veze i naše ljubavi. Nadamo se, nećemo ništa da pričamo. Ja sam rekla već da je to otišlo u medije van moje volje, nisam želela da se to dogodi, potreslo me jer nisam želela da to iko zna, sem mojih i njegovih roditelja.

Autor: M.K.