MIŠIĆI I KRST OKO VRATA! Nikola Rokvić i Bojana zajedno u teretani: Pokazali brutalnu formu (FOTO)

Bojana Barović i Nikola Rokvić važe za jedan od najskladnijih parova na estradi. Bojana i Nikola podržavaju jedno drugo i guraju napred, a definitivno su dobar tandem i za teretanu.

Naime, Bojana je na Instagramu podelila sliku sa Nikolom upravo iz teretane.

Par je rešio zajedno da trenira, a u opremi koju su poneli videli su se mišići na rukama. Oboje su bili u crnim kombinacijama, a Nikola je oko vrata imao krst.

Prebrodili krizu u odnosu

Nikola i Bojana danas važe za jedan od najskladnijih parova, a pevač je svojevremeno govorio o krizi koju su imali kada su bili u vezi na daljinu.

- Pet godina smo živeli na relaciji Srbija - Amerika. Trpeo je moj posao ovde, njen tamo, pa su se dešavale i svađe. U jednom trenutku smo rekli da ćemo se razići. Bilo mi je teško, mnogo smo se mučili. Tada mi se opet javio taj osećaj lepote - rekao je Nikola i dodao:

- Posle sam shvatio da je to blagodat. Unutrašnji glas mi je rekao da nastavim da čitam Novi zavet. Otvorio sam jevanđelje po Luki, rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Našao sam je na Centralnom groblju. Tamo odlazim i tu je i riza Svete Petke. Dva petka sam išao da pevam s ljudima u crkvi. Molio sam se ispred rize Svete Petke i Svetog Jovana da Bog spoji mene i Bojanu da nemamo više tu razdaljinu. Tada sam rekao: "Bože, voleo bih da je Bojana trudna, da svi budemo na jednom mestu i da se ne razdvajamo više". Rekao sam u jednom trenutku da Bog postoji samo ako je Bojana trudna. Nakon toga je došla iz Amerike i dala mi poklon. Dok sam uzimao poklon, pružila mi je ruku i dala test za trudnoću. Tad sam se šokirao! Nisam mogao reč da izgovorim. Dakle, Bog postoji, a meni se ostvarila ta velika želja.

