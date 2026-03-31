MOJA ŽENA JE ŠAMPION! Brat Filipa Živojinovića slavi rođenje ćerke: OVA PEVAČICA mu peva na uvce, košarkaš se javno obratio supruzi (FOTO)

Mladi košarkaš Partizana, Mario Nakić, ima ogroman razlog za slavlje - postao je otac! Njegova supruga Lena donela je na svet devojčicu, kojoj su ponosni roditelji dali ime Matea.

Radosne vesti javnosti je prva saopštila Mariova majka, Zorica Nakić, majka Filipa Živojinovića. Članovi porodice i prijatelji odmah su se okupili u jednom restoranu kako bi proslavili dolazak naslednice, a na društvenim mrežama ubrzo su isplivali emotivni snimci sa žurke.

Novopečeni tata nije krio ogromnu sreću i uzbuđenje, pa je u jednom trenutku uzeo mikrofon i obratio se prisutnima, posvetivši najnežnije reči svojoj supruzi Leni. Kruna njegovog emotivnog obraćanja bila je rečenica kojom je svima stavio do znanja koliko je ceni: "Moja žena je šampion!".

- Želim da se zahvalim ženi što mi je pomogla da doživim najlepši dan u životu. Biće šampion do kraja života jer ono što je uradila, to nikad neću zaboraviti ni zanemariti - rekao je vidno uzbuđeni Mario Nakić, a zatim dodao:

- Ono što sam video danas, to će biti upamćeno ceo život - poručio je emotivni košarkaš na proslavi rođenja ćerke.

Za dovođenje atmosfere do usijanja i vrhunski provod bila je zadužena pevačica Ivana Pavković. U trenutku kada je izvodila čuvenu numeru Hanke Paldum "Crne kose", prisutni su prepevali tekst pesme u čast mladog sportiste i njegovog kluba, pa se u restoranu orilo: "Sve za ljubav, sve za Partizan".

Ovaj poseban trenutak je dodatno dirnuo Nakića, koji je svoj najsrećniji dan slavio do kasno u noć.

Inače, Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića. Njegova žena i majka mladog Marija, Zorica, bila je u vezi sa legendarnim teniserom Slobodanom Živojinovićem sa kojim ima sina Filipa Živojinovića.

Podsetimo, Mario je za Dan zaljubljenih 2024. godine prvi put podelio slike sa izabranicom, teniserkom Lenom Karlovčan.

Autor: M.K.