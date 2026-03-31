Piše joj 101 muškarac! Nakon razvoda od Kristijana, Kristina Spalević otkrila kako joj se frajeri obraćaju!

Šok!

Nedavno je kao bomba odjedknula vest da su se Kristijan Golubović i Kristina Spalević rastali, posle nekoliko godina skladne veze i dvoje dece.

Kristina je inače veoma aktivna na društvenim mrežama, pa je tako i sada mnogima objasnila kako izgleda život žene koja se nedavno rastala od muškarca.

Ona je istakla da svakodnevno dobija bezbroj poruka od muškaraca, koji imaju jako loše i zajedljive komentare.

- Žena se razvede, napravi neku lepu fotografiju, dobije komentar od 101 muškarca: "Bacila se u promet". Jedini promet u koji ja mogu da se bacam jeste linija 33, 49, 17. Muškarci kada su slobodni, oni su momčine koje su nastavile dalje, a mi žene smo se bacile u promet. Žene se zapravo retko bacaju u promet nakon razvod, bacaju se na svoj posao, decu, želje, probleme, a u promet ne - napisala je Kristina na svojim društvenim mrežama.

Autor: R.L.