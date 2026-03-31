Tužne scene u stanu u kom je Slađana Milošević provela poslednje dane! Komšije otkrile: Živa duša ne dolazi, sporili su se oko nasledstva, sa svima se svađala!

Preminulo je pre dve godine.

Aleksandra Slađana Milošević preminula je pre dve godine u 69. godini posle kraće bolesti. Nakon njene smrti dogodio se kiks sa nadgrobnim spomenikom, na kom nije bilo dobro upisano njeno ime.

Na večnoj kući umetnice uočeno je da je na spomeniku urezano pogrešno ime - "Aleksanra" umesto "Aleksandra", a on je naknadno i oskrnavljen crnom farbom.

Ni stan u kom je živela Slađana nije u boljem stanju. U stan u prizemlju zgrade, prema rečima komšije, od njene smrti 2024. niko nije ni kročio. Na vratima, na kvaci, zakačena poruka da je stan zapečaćen i da u njega ne sme da se ulazi.

- Vidite i sve sami, šta da vam kažem? U taj stan živa duša nije ušla otkad je Slađana umrla pre dve godine. Koliko sam čuo, postoji neki spor oko nasledstva i sad sve to stoji. Ona je imala i automobil, koji je parkirala tu na parkingu pored. Znam da ga je platila 25.000 evra, to je bilo 2021. u jeku korone. Taj "audi" je u međuvremenu nestao, a niko ne zna ni ko ga je uzeo, ni gde se sad nalazi. Poštansko sanduče je puno računa, pisama i reklama, kad se prepuni, mi ispraznimo i tako. Idite samo i pogledajte s druge strane, gde joj je terasa, kako to sada izgleda - rekao nam je komšija pokojne jugoslovenske zvezde.

- Nećete naći nikoga tu. Otkad je Slađana umrla i odatle jedva otišla u bolnicu, niko nije ulazio. Sve je ostalo onako kako je ona ostavila. Ko zna šta ima unutra i kakvo je stanje. Tužna je bila njena sudbina, tako je i završila. Još je tužnije što su je svi zaboravili. Ajde što s nama komšijama nije bila u dobrim odnosima, sa svima se svađala, ali što niko od njenih prijatelja ili rodbine nije došao, to je strašno. Ni sa kim nije razgovarala, mnoge je tužila i stalno je komšijama zvala policiju. Nije bila dobro već duže vreme, bolovala je od teške bolesti - rekao nam je svojevremeno prvi komšija pokojne pevačice.

