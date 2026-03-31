Čuveni glumac spreman za eutanaziju: Doneo odluku nakon operacije bruha u 42. godini, sve je krenulo po zlu zbog ovoga

Arno Deni, cenjeni francuski glumac, godinama je gradio ugled kao umetnik veran klasici i suptilnoj interpretaciji drama.

Međutim, poslednjih meseci postao je simbol borbe za dostojanstvo u situaciji krajnje patnje i glasni kritičar medicinskog sistema koji ga je, po njegovom mišljenju, izneverio. Danas, u 42. godini, priprema se za eutanaziju u Belgiji, smatrajući da njegov život u ovom stanju više nije moguć.

Od obećavajuće karijere do života na granici izdržljivosti

Deni je dobio priznanje za svoje adaptacije dela Oskara Vajlda, a njegove pozorišne produkcije oduševljavale su i kritičare i publiku. Međutim, njegov život je naglo stao 2023. godine, posle rutinske operacije uklanjanja preponske kile, tokom koje mu je ugrađena velika hirurška mrežica. Tada je počela njegova noćna mora.

"Više ne mogu da izađem iz kuće, nemam društveni život, nemam nikakav život. Više nemam ništa što bi predstavljalo dostojanstvo ljudskog života", rekao je glumac.

Posledice postupka bile su razorne. Glumac je počeo da oseća stalne bolove u stomaku, urinarne i neurološke probleme, pa je čak izgubio i nekoliko kilograma.

"Znao sam da umirem. Svi moji organi su počeli da otkazuju", rekao je jednom prilikom.

Neuspešna operacija i borba za dijagnozu

Posle meseci patnje, Deni je otišao u Sjedinjene Države, gde su specijalisti operacijama pokušali da uklone implant. Iako mu je to donelo kratkotrajno poboljšanje, simptomi su se brzo vratili. Lekari su izneli hipotezu o ASIA sindromu, retkoj imunološkoj reakciji na materijal implantata. ASIA se u Francuskoj, međutim, ne priznaje kao bolest, a proizvođač implantata je negirao bilo kakvu odgovornost za takve reakcije.

Stanje glumca se i dalje pogoršavalo. Deni je dokumentovao svoju priču. Objavio je svedočanstva o bolu i apelovao na interesovanje za sudbinu drugih ljudi sa sličnim komplikacijama. Osnovao je grupu koja okuplja sve veći broj pacijenata. Kako se njegovo stanje pogoršavalo, Francuz je počeo otvoreno da govori o mogućnosti okončanja života.

"Čovek u dubini duše zna kada je osuđen na kraj", rekao je u razgovoru za Le Dauphine Libere, a ova rečenica postala je simbol njegovog unutrašnjeg uverenja da lečenje više nema smisla.

"Obešen između svetla scene i tame patnje"

Godine 2026. započeo je zvanične procedure koje omogućavaju sprovođenje eutanazije u Belgiji, zemlji u kojoj zakon dopušta ovaj oblik okončanja patnje. Deni svoju odluku objašnjava ne samo fizičkim bolom, već i potpunim nestankom onoga što naziva "dostojanstvom ljudskog života".

"Ne želim da ležim u bolnici priključen na desetine cevi", rekao je u jednom intervjuu.

Glumac se ne ograničava na prepričavanje sopstvene priče. Njegovo iskustvo postalo je pokretač delovanja za reformu francuske hirurgije kile i nadzora nad implantatima. Pridružio se grupi pacijenata koji zahtevaju promene i veću svest o rizicima. Pre nego što napravi svoj poslednji korak, planira i tužbu protiv proizvođača implantata i da učestvuje u kolektivnoj tužbi zbog medicinskih propusta.

Paradoksalno, što je njegovo telo više slabilo, njegov glas je postajao sve snažniji. Povukao se sa scene, davao je intervjue i objavljivao potresne zapise svakodnevice. Njegova priča srušila je predstavu o tome da su rutinske operacije uvek bezbedne, a medicinska nega uvek efikasna.

Godine 2025. Le Monde ga je opisao kao umetnika "obešenog između svetla scene i tame patnje", koji je uprkos bolesti nastavio da režira, iako više nije mogao da se pojavljuje pred publikom. Odluka Arnoa Denija o eutanaziji izazvala je debatu u Francuskoj, ne samo o etičkim aspektima eutanazije, već i o bezbednosti implantata i kvalitetu nege pacijenata sa hroničnim bolom.

Najčešća pitanja o preponskoj kili 1. Šta je preponska kila? Preponska kila nastaje kada se deo tkiva trbušne duplje, najčešće masno tkivo, izboči kroz oslabljeno mesto u donjem zidu stomaka, u predelu preponskog kanala. To je najčešći tip kile i obično se ispoljava kao opipljiva izbočina u preponi. 2. Koji simptomi mogu da ukažu na preponsku kilu? Tipični simptomi su: opipljiva mekana izbočina u preponi ili mošnicama, bol ili osećaj peckanja u preponi, osećaj težine pojačavanje tegoba pri kašlju, fizičkom naporu, dugom stajanju ili dizanju tereta. 3. Kako se dijagnostikuje preponska kila? Lekar procenjuje da li se u preponi javlja izbočenje, naročito kada pacijent stoji ili kašlje. Ako je kilu teško uočiti, mogu da se koriste ultrazvuk, skener ili magnetna rezonanca. 4. Da li preponska kila zahteva operaciju? Ne nužno. Ako je kila mala i ne boli, moguće je pažljivo praćenje. Međutim, bolne, uvećavajuće ili rizične kile (sa mogućnošću uklještenja creva) obično zahtevaju operativno lečenje, otvorenom metodom ili laparoskopski. 5. Šta povećava rizik od nastanka preponske kile? Najvažniji faktori rizika su: urođeno slabljenje trbušnog zida, gojaznost, hroničan kašalj, često dizanje tereta, zatvor, trudnoća, povrede stomaka i stariji životni vek. Muškarci obolevaju i do 10 puta češće nego žene.

Autor: N.B.