Veliko slavlje u domu Lepe Brene: Viktor slavi rođendan, a ponosna mama zapevala sa OVOM koleginicom i napravila pravu feštu

Sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, proslavio je sinoć 28. rođendan.

Tajna proslava za porodicu, saradnike i najbliže prijatelje organizovana je u jednom poznatom beogradskom lokalu, a slavlje je potrajalo do ranih jutarnjih časova.

Očekivano, atmosferu je do usijanja dovela upravo ponosna majka, Lepa Brena, koja se u jednom trenutku latila mikrofona i podigla sve na noge.

Ipak, pravo iznenađenje za sve prisutne bila je specijalna gošća – poznata hrvatska muzička zvezda Nina Badrić. Iako trenutno boravi u Beogradu zbog poslovnih obaveza, Nina je našla vremena za provod i pridružila se Živojinovićima u slavlju.

Vrhunac večeri nastao je kada su Brena i Nina ukrstile glasove i u duetu zapevale čuveni hit Doris Dragojević "Malo mi za sriću triba".

Ovaj veseli trenutak na društvenim mrežama podelio je Viktorov blizak prijatelj Jovan Pantić, bivši suprug pevačice Marije Mikić.

Međutim, luda žurka je zapravo bila povodom duplog slavlja porodica Živojinović i Nakić. Pored Viktorovog rođendana, slavilo se i to što je polubrat Filipa Živojinovića, Mario Nakić, dobio ćerku, što je bio dodatni povod za ovu nezaboravnu noć.



