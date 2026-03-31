TUGA! Umro Mikan Kozomara, radio je sa Minimaksom, a ovu njegovu pesmu svi znate

Preminuo je Mikan Kozomara, pop pevač, autor i voditelj emisije "Opušteno sa vama", koja se emitovala oko dve decenije. Mikan je bio svestrani srpski umetnik, muzičar, autor i voditelj, najpoznatiji po hitu "Kada me napuste svi" iz 1999. godine.

Ostaće upamćen po specifičnom muzičkom stilu koji je spajao pop muziku sa iskrenim tekstovima, kao i po svestranosti koja uključuje slikarstvo i novinarstvo.

Objavio je zapažen album 1999. godine, a pesma "Kada me napuste svi" postala je veliki hit, čak dobivši filmsku verziju.

Autor je i voditelj emisija, a sarađivao je i sa čuvenim Minimaksom, koji mu je dao nadimak.

Mnogi se slažu da je Mikan Kozomara bio najbolji pevač među voditeljima.

Skroman i nenametljiv, uvek svima dostupan, nasmejan i vedar, opušten baš kao i naziv njegove dugogodišnje autorske emisije ("Opušteno sa vama").

Iako je još 1999. za prestižni Siti rekords snimio svoj prvi solistički album "Jedino moje", koji je planuo brzinom munje, i sa kog se jedna pesma posebno izdvojila kao veliki hit, Mikan nije, poput mnogih, nastavio da "živi" na srednjim stranama tabloida, već svoj muzičko-producentsko-voditeljski posao nastavio radeći tiho i nenametljivo sa velikim kompozitorima, aranžerima, pevačima.

Njegov veliki hit "Kada me napuste svi" i dalje se vrti na srpskim radio-stanicama, a zahvaljujući pre svega Mikanovim prijateljima, dobio je i svoje "filmsko" izdanje, u režiji Sretena Jovanovića.

POVEZANE VESTI

Domaći

Svi se opraštaju od Marka! Umro poznati pevač, žario je i palio sa Samardžićem

Domaći

Na teškim mukama: Darko Tanasijević morao da bira između Ivane Šopić i Ane Radulović, evo koja koleginica je po njegovoj meri (VIDEO)

Domaći

Darko Tanasijević šokirao voditelja otkrićem najčudnijeg mesta na kojem je imao intimni odnos, pa progovorio o udatim ženama koje mu se nabacuju (VIDE

Domaći

Darko Tanasijević varao devojke? Voditelj Elite progovorio o neverstvu u ljubavi, evo zbog čega se odlučivao na ovaj korak (VIDEO)

Domaći

Zvala me je njegova trudna žena i... Uroš Stanić otkrio kakvu ponudu je dobio od supruge oženjenog muškarca s kojim je imao aferu (VIDEO)

Domaći

UMRO AUTOR VELIKIH HITOVA! Radio za Tošeta Proeskog, objavljeno kad je sahrana