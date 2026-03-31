Teško je graditi karijeru bez bogatog ljubavnika: Nina Badrić o kolegama, ljubavi, priznala šta je pokreće, pa pomenula Jakova Jozinovića

Pevačica Nina Badrić pred treći koncertu Sava Centru govorila je o karijeri, punim dvoranama, ali i svojim počecima koji nisu bili nimalo laki.

Nina je rekla da su pripreme za predstojeći koncert uveliko gotove, a da je uzbuđenje veliko, pogotovo kada joj jave da su koncerti u rekordnom roku rasprodati.

- Sve je spremno već unapred, skoro sve karte su otišle. Ako Bog da, otvorićemo i četvrti koncert. Nikad čovek ne može biti imun na lepu stvar, svakom muzičaru je prelepo kad mu jave da je sve rasprodato. Najlepši osećaj je kada stanete na binu i zapevate ljudima koje volite - rekla nam je Nina.

Pevačica se osvrnula i na to kako je bilo teško graditi karijeru dostojanstveno i bez skandala.

- Jako je teško, sigurno nije za one slabe. Ovaj put je za one malo jače borce, ali nisam ja to birala, tako se sve namestilo. Mislim da sve počinje od nas samih, ja nisam ekscesna osoba, sklona svađanjima i mešanjima u tuđe živote. Prvenstveno gledam da imam miran život, tako sam svih godina gradila odnose i sa kolegama i medijima. Što ne znači da sam osoba preko koje se može gaziti, to nikako. Osoba sam koja zna i te kako da se odbrani ako me neko napadne, umem da tražim pravdu. Ne zadirem u tuđe živote i ne pravim skandale da bih bila popularna, ne pljujem po kolegama, to naprosto nisam ja. Takav karakter prosto dobijete po rođenju, ili ne - istakla je ona, pa nastavila:

- Teško je biti žena i graditi se na muzičkoj sceni. Pogotovo ako ste žena koja nema menadžera, bogate roditelje, bogate ljubavnike, momke. Ili uticajne, bogat je jednako uticajan. Ako sami kao curica ulazite u ovo sve i stvarate tako karijeru, naravno da je teško kroz život ići bez zaštite, a kamoli kroz ovaj posao. Meni je važno šta ja mislim, a ne drugi ljudi. Ono što ću ja poneti kod Boga, način na koji sam išla kroz život i napravila karijeru mi je važan. Način je jako važan, a ne samo cilj. To će nam održati srce i dušu, a drugi način nas može odvesti stranputicom - zaključila je ona.

O uspehu Jakova Jozinovića

Nina je istakla i da je presrećna zbog uspeha koji je postigao Jakov Jozinović koji je punio Arene i to, u tom momentu, bez ijedne svoje pesme.

- Postigao je ono što niko nije postigao ni u jednim godinama, da je bez ijedne pesme rasprodao sve Arene. To mnogim muzičarima koji su 30 godina na sceni nije pošlo za rukom. On je samo dokaz da je mladost pametna i mudra, za razliku od starijih koji se daju trovati pričama koje su prošlost. Jakov je leptirić od 20 godina i tu radost nosi sa sobom, zaista mislim da je fenomenalna stvar što se pojavio i izvukao iz naftalina pesme koje današnji klinci nisu znali. Vratio ih je na scenu u odnosu na trep koji je zagušio ove prostore, gledam ga kao prekrasnog dečaka - kaže Nina.



