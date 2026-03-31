Ćerki dao ime po Staniji Dobrojević: Naš pevač šokirao na mrežama, otkrio sve

Popularni pevač Đorđe Đinović, koji je učestvovao u jednom muzičkom takmičernju nedavno je postao otac devojčice kojoj je dao ime Stanija. A ime naslednice izazvalo je buru na mrežama.

Na pitanje korisnika TikToka: „Zašto ime Stanija? Priznajem samo ako je nasledila od bake“, Đorđe je odgovorio kroz smeh:

- Hvala ti, brate, na tvom priznanju. Pošto priznaješ samo ako je nasledila od babe, moramo da te razočaramo – dobila je ime po Staniji Dobrojević. Pozdrav!“

Stanija napravila haos u Eliti 9

Stanija je po ulasku u Elitu 9 odmah krenula da komentariše njen odnos sa Asminom i iznosi sve detalje iz njihovog privatnog života.

- Izdao si me kao čoveka. Ja sam ti rekla: "Ako se zaljubiš srećno, ali nemoj da me izdaš kao čoveka", da li je tako bilo? - dodala je Stanija.

- Tako je bilo. Meni je Jovana pevačica rekla da me je Stanija napolju unakazila. Ja sam stvarno prestao da te volim, bilo je razloga - rekao je Asmin.

- Udarile ga žene u glavu. Moje slike nisu problem nego su mamac i misle da sam ne znam šta u privatnom životu i to mu je bilo ostvarenje sna, a kad me je upoznao u četiri zida nije mu bilo zanimljivo. Ja ustajem u šest, radim jogu, ne pijem i ne pušim, a on je otvorio klub i došao u rijaliti. U ovim godinama on je moj najveći blam jer ja nemam 20 godina. Ja želim da se ostvarim i da imam časnog muškarca sa karakterom - pričala je Stanija.



