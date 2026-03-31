Nakon porodične tragedije otišao na SVETU GORU: Darko Lazić otišao na putovanje sa kolegom, ali i sa mužem Ane Sević (FOTO)

Darko Lazić prolazi kroz najteži životni period nakon što je njegov rođeni brat Dragan 11. marta tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

U ovim bolnim trenucima, Darku su najveća uteha prijatelji, a javnost je posebno dirnuo podatak da mu društvo pravi sadašnji suprug njegove bivše žene Ane Sević, biznismen Danijel Nedeljković.

Da su bivši supružnici danas bliski i da se međusobno podržavaju u najtežim danima, dokazuje činjenica da je upravo Danijel taj koji pokušava da Darku skrene misli sa porodične tragedije i izvuče ga iz kuće.

Folker je na Instagramu podelio fotografiju iz Danijelovog automobila, kada su se u društvu kolege Saše Kapora uputili na put u Grčku.

Nakon toga, folker je objavio i fotografiju iz Grčke, tačnije sa Svete gore, koju su posetili njegov kolega, kao i suprug njegove bivše žene.

Autor: Nikola Žugić