Krem de la krem estrade stigao u Sava Centar: Jakov Jozinović okupio brojne kolege na TREĆEM koncertu u Sava Centru, evo ko se pojavio (FOTO)

Jakov Jozinović, mlada muzička zvezda u usponu, večeras održava svoj treći, od osam zakazanih koncerata u Plavoj dvorani, a ekipa portala Pink.rs nalazi se na licu mesta.
Jakov je, naime, na prethodna dva koncerta u Sava Centru napravio atmosferu za pamćenje, te je tako publika u glas sa njim pevala sve hitove sa njegovog repertoara, a posebno su bili glasni kada je u pitanju njegova numera "Ja volim".
Pre samog početka koncerta poznate ličnosti počele su da pristižu, te je tako među prvima stigla spisateljica Marijana Mateus, koja nije skidala osmeh s lica.
Takođe, pojavio se i naš proslavljeni kompozitor Dragan Brajović Braja, koji je zauzeo svoje mesto u prvom redu.
Među poznatima pojavila se i pevačica Milica Jokić, koja se odlučila da za ovaj događaj obuče totalno "kežual".
Autor: Nikola Žugić