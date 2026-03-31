U januaru smo saznali da boluje od karcinoma, nismo bili spremni za najgore... Prvo oglašavanje sina Bibe Struje za Pink.rs, porodica van sebe od bola!

Izvor: Pink.rs

Veliki gubitak.

Slaviša Pajkić, poznatiji kao Biba Struja, preminuo je u nedelju, a njegov sin Dejan oglasio se za naš portal i potvrdio ovu tužnu vest.

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

- Jeste, tačno je, preminuo je, u nedelju ujutru je preminuo - rekao je Dejan i otkrio od čega je Biba bolovao:

- Saznali smo u januaru da je bolovao od karcinoma mozga, on se zove Multicentrični gbm, nažalost to se jako brzo proširilo. Nismo bili spremni na najgore, ali šta da se radi.

Bibin sin je istakao da im je njegov odlazak teško pao, te da će im trebati vremena da prebrode ovaj gubitak. Inače, on je juče sahranjen, a za njegovu smrt je znao mali broj ljudi, kako ističe njegov sin.

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

Autor: R.L.

