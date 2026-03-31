Zorani Mićanović ugroženo zdravlje: Pevačica se hitno oglasila

Pevačica Zorana Mićanović otkazala je planirani nastup zbog zdravstvenih problema.

Zorana je nedavno prekinula saradnju sa bendom koji ju je do sada pratio na nastupima, a večeras je bila prinuđena da otkaže zakazanu svirku u jednom beogradskom lokalu, jer ima zdravstvenih problema.

Nakon što su iz kluba saopštili da se nastup Zorane Mićanović otkazuje i da će nastupiti 21. aprila, pevačica se oglasila na Instagramu.

- Dragi moji, jako mi je žao što se večeras nećemo družiti, ali tu je novi datum. Hvala na razumevanju - napisala je pevačica.

Inače, Zorana je pre nekoliko dana za medije prokomentarisala prestanak saradnje sa bendom.

- U svakom poslu je normalno da se saradnici menjaju, pa tako i u našem slučaju. Moj dosadašnji bend i ja zajednički smo doneli odluku da se rastanemo. Kao što su i oni rekli, svako ide svojim putem, uz međusobno poštovanje i razumevanje. Želim im od srca mnogo uspeha u daljoj karijeri i zahvalna sam na divnim godinama saradnje, uspomenama i svemu što smo zajedno prošli - rekla je ona za Blic.

