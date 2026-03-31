Bilo je spektakularno.
Jakov Jozinović i večeras održava svoj treći solistički koncert u Plavoj dvorani Sava Centra, koje je i ove noći puna do poslednjeg mesta.
Večeras je sa Jakovom na scenu izašla njegova sunarodnica Nina Badrić, koja mu je specijalni gost na koncertu, a koja je za njega imala samo reči hvale.
- Ne mogu opisati koliko sam ponosna na ovog leptirića, na ovo predivno mlado stvorenje. Ti si tek krenuo, tvoja priča tek kreće, a kako je krenula mislim da više niko nikad neće ponoviti, Jakove - poručila je Nina.
- Hvala moja predivna Nina Badrić - rekao je Jakov.
Nakon ovoga Nina mu je poručila da ga voli, a cela dvorana je počela da aplaudira i skandira.
Autor: R.L.