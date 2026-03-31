Ostavila sam bebu od mesec i po dana... Mia Borisavljević otkrila kada je za sebe mislila da je GROZNA MAJKA!

Svaka žena koja se porodila kroz ovo je prošla.

Tokom večerašnje emisije "Amidži šou" pevačica Mia Borisavljević otkrila je kada je pomislila da je loša majka.

- Navedi jednu situaciju kad si pomislila da si grozna majka - bilo je pitanje za Miju.

- Bilo je puno takvih situacija, posebno kad se žena porodi, sve i svašta sebi zamera, tu su hormoni, a najteže mi je pao moj prvi nastup kad sam ostavila bebu sa mesec i po dana, mislila sam da sam grozna majka, iz ove pozicije mislim drugačije. Sa drugim detetom mi je bilo lakše, nisam imala toliku grižu savesti, moraš da shvatiš da je to nomarlno, ali to je bilo tako - rekla je Mia.

