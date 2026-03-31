Osnivam partiju S*KS: Prvo pojavljivanje Mirjane Pajković u javnosti nakon HAPŠENJA: Nastavlja da niže skandale

Juče je završila iza rešetaka.

Bivša funkcionerka u Vladi Crne Gore, Mirjana Pajković, koja je juče hapšena zbog prebrze vožnje, večeras je gost u emisiji "Amidži šou". Ona je odmah na početku emisije otkrila zašto se u poslednje vreme oko nje podigla velika prašina. Podsetimo, Mirjana je nedavno otvorila i profil na sajtu za odrasle "Onlyfans".

- Nisam ja napravila haos, PR koji može da vam odradi policija, niko ne može bolje, kad se toga uhvatite, ulazite u top jedan na Balkanu. Jedna poruka je da sam ja vlasnica svih svojih sadržaja i svoje budućnosti, a ne neko ko je na neki nezakoniti način došao do dela mog života - rekla je Mirjana.

- Šta je sud preusio - pitao je voditelj.

- Nije još to rešeno, a za sudije imam poseban tretman, još uvek su ti procesi u toku. Ja i te kako jesam političarka, i krenula sam u osnivanje svoje partije zove se "Stranka Evropskog Koraka Slobode" ili skraćeno s*ks - rekla je Mirjana.

- Navedi ime jednog ili više političara koji su ti se udvarali - pitao je Ognjen.

- Aktuelna vlada ili bivša? Srbija ili Crna Gora? Više mi se udvaraju opozicionari, imaju više strasti, više života, vlast čini ljude mlohavim, a opozicionari su puni života - rekla je Mirjana.

