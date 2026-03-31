200 hiljada evra su mi nudili da se snimam sa mužem! Šana otkrila najčudnije fantazije koje su joj fanovi tražili: Gazila sam krofne, stavljala ih u cipele...

Mrijana je ispričala za šta su njoj sve plaćali.

Vesna Počuča Šana i Mirjana Pajković, koje su vlasnice profila na platformi "Onlyfans", govorile su večeras u emisiji "Amidži šou" o ovom poslu.

Šana je otkrila da ju je bivši muž podržao da se bavi striptizom.

- Što se tiče striptiza da... Ja sam pre njega krenula na fotografisanje, kad smo se upoznali ja sam mu rekla da radim erotske fotografije, kamioni, i to je bilo vau, super, kad je došao da se upozna sa mojim roditeljima pokazala sam mu slike i posle smo počeli da živimo zajedno - rekla je Šana.

- Je l' se zabavljao sa Samantom Foks pre tebe - pitao je Ognjen.

- Bio je neko vreme, on je bio veslač... Razmenjivali su pisma, ja sam videla ta pisma - istakla je Šana.

- Što se tiče p*rnografije, nikad to nisam radila, ne radim p*rno snimke, otvorila sam Onlyfans pre četiri godine, baš sam zadovoljna, imam mnogo pretplatnika iz inostranstva. Odbila sam snimanje po*rno filmova, 200 hiljada evra je bilo ponuđeno 2000. godina, četiri filma je trebalo da uradim i to sa mužem - rekla je Šana.

Ona je potom ispričala i šta su joj fanovi najčudnije tražili.

- Čovek je platio nekoliko hiljada dolara, da se ja snimam sa krofnama, da gazim krofne da ih stavljam u cipele, u grudi, da sednem na krofne, da ih stavljam u cipele, morale su da budu ljubičaste krofne... Onda na primer češljanje kose, ljudi zaista plaćaju. Snimam video. Ili deset minuta poziva - rekla je Šana.

Potom je i Mirjana ispričala kakve zahteve je dobijala.

- Imala sam zahtev da dva minuta čistim kuću, stalno me gledaju u nekim ekskluzivnim izdanjima, onda je neko hteo da me vidi za 300 dolara kako čistim. Čistila sam svoj dom. Sve ostalo iz mog ugla nije čudno. Traže mi takođe da im naređujem da mi plate - rekla je Mirjana.

Autor: R.L.