Peđa Medenica ODBIO DA PEVA za Cakanu! Pevačica otkrila sve: Bila sam iznenađenja, ponuđen mu je dobar novac!

Ovo niko nije znao.
Tokom večerašnje emisije "Amidži šou" Ivana Dudić i Dragica Radosavljević Cakana odgovarale su na škakljiva pitanja ljudi sa Instagrama.
- Kog kolegu bi na filmu volela da upucaš iz pištolja - bilo je pitanje za Ivanu.
- Nemam pojma, to je dosta teško da se odglumi. Ko najbolje glumi da je ubijen, gledala sam Andriju Miloševića kako je odglumio da je ubijen bio je odličan - rekla je Dudićeva.
- Da li je tačno da najviše voliš da radiš sa Snežanom Savić - bilo je naredno pitanje za nju.
- Samo jednu seriju sam igrala sa mnom, i veliki je car volela bih da ponovim - rekla je Ivana.
Potom je usledio set pitanja za Cakanu.
- Da li je tačno da je Peđa Medenica odbio da peva na vašem veselju - bilo je pitanje za Cakanu.
- Jeste, odnosno nije moje veselje bilo, moja prijateljica, odnosno njena ćerka je insistirala da on peva, i ponuđen je dobar novac, ali on je odbio, ja sam baš bila iznenađena. Ali on je divan kolega i baš mi je drag - rekla je Cakana.
- Da li si izgladila odnos sa Janom - bilo je sledeće pitanje za nju.
- Nikad nisam imala problem sa njom, samo nisam znala da tu pesmu onu peva, ovako nemam problem sa Janom - rekla je Cakana.
