SA SVOJOM VISINOM IZGLEDAM KAO VLADE DIVAC: Ona je među najvišim ženama na estradi, a tek kad čujete koji broj obuće nosi

Dok se neke poznate ličnosti trude da zavaraju publiku pred kamerama i sakriju podatak o svojoj visini, pevačica Stanojka Mitrović Ćana nije jedna od njih.

Ona je jedna od najviših dama na estradi i visoka je čak 183 centimetara. Jedina viša od nje bi bila Tijana Dapčević i to za samo jedan centimetar.

Nosi štikle bez obzira na visinu

Viša je od mnogih muškaraca, ali bez obzira na to, Ćana ne odustaje od elegantne obuće i često stane na visoke potpetice. Pevačica ističe da voli da nosi štikle čija visina varira od pet, pa sve do deset centimetara.

Pevačica je za domaće medije jednom prilikom otkrila ono što je mnoge zanimalo, a to je koji broj cipela nosi, usput se našalivši na račun svog izgleda i visine.

- Sa svojom visinom nekada izgledam kao Vlade Divac, a zavisno od kalupa nosim broj 41, 42 - izjavila je pevačica tada.

Dobila tetovažu od fana

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana ostavila je snažan trag među svojom publikom, pa je jedan njen obožavalac rešio da joj oda poštovanje na veoma poseban način, tetovažom njenog lika na svom telu.

Životna priča

Pevačica jednom prilikom je pričala da je imala teško detinjstvo, te i da je tom prilikom živela u kući usred šume.Naime, ona je bila u kući do koje se teško dolazilo u opštini Sanski Most, te je kada je došla do većeg novca, odmah sebi želela da obezbedi što pristojniji život.

- Kad sam ja bila mala, padao je toliki sneg da me odmah zatrpa. Tih snegova više nema, nigde nema, nema ih ni u Bosni ni ovde u Srbiji. Ja sam od neke svoje 18. godine na području Srbije, ako izuzmem pevanje po Evropi, ali uvek sam se vraćala, bila sam u Subotici, tamo sam nekako pevački krenula, ali, nema nigde tako tih velikih zima.- Ja se odlično sećam, bila sam, možda, neki treći-četvrti razred da je sneg bio izravnan sa ogradom. I mi tih dana nismo išli u školu, zato što nije bilo šanse, bili su i ogromni oni smetovi. Radovali smo se tome da budu što veći smetovi, mi krenemo i vratimo se kući, ne može se proći, nema šanse i molim, lepo, to je opravdanje - rekla je Ćana ranije.

O Halidu Bešliću

Jednom prilikom, Ćana se prisetila kolege sa kojim je, kako kaže, često nastupala.

- Posle albuma "Nadam ti se", ja sam imala tu sreću da su se organizovala tri koncerta u Sloveniji gde su bila stvarno velika imena Halid Bešlić, Šemsa Suljaković, Mitar Mirić, Kemal Malovčić, to je bilo divno druženje divno iskustvo. Neizmerno mi je žao, i publika i svi su sve rekli, svaka reč bi bila suvišna još dodatno. To je bio najvoljeniji čovek, pre svega čovek pa pevač na estradi. Govorio je da želi da ga pamte kao dobrog čoveka i uspeo je u tome. Kada neko ode sa ovog sveta vidimo ko je bio i šta je bio. Ostavio je predivne pesme za mnoge genracije... Pamtiću ga kao ljudinu i uvek je širio dobru energiju, nikad nije glumio veliku zvezdu, a bio je velika zvezda. Ljudi imaju jedan hit pa se jedva jave, a on je imao hiljadu hitova i uvek se prvi javi, takav je bio i Šaban Šaulić - rekla je Ćana o Halidu Bešliću.

