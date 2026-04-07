Svet netremice gleda upropašćeno lice Anđeline Džoli: Otkriveno šta stoji iza ovako nesrećnog rezultata (VIDEO)

Svako pojavljivanje Anđeline Džoli u javnosti dospeva na naslovne strane medija i izaziva burne rasprave na internetu. Međutim, ako je ranije to bilo u pozitivnom svetlu, sada je obrnuto.

Nekada su milioni devojaka širom sveta sanjali da budu kopija Anđeline Džoli. Njena figura, pune usne, izražajne jagodice i oblik očiju smatrani su pravim etalonom lepote. Ipak, vremena se menjaju. Sada svako pojavljivanje glumice kod fanova ne izaziva divljenje, već zabrinutost. A poslednje pojavljivanje zvezde u javnosti samo je pojačalo ove strahove.

Pre nekoliko dana, Anđelina Džoli se pojavila na događaju brenda Tom Ford u Šangaju. Za izlazak u javnost, zvezda je izabrala belu svilenu haljinu-ogrtač, našminkala se ajlajnerom i crvenim karminom. Činilo bi se, šta tu može biti pogrešno? Međutim, ovog puta publiku nije privukao izgled zvezde, već njena pojava.Pojedini korisnici su kod glumice primetili "znake teške bolesti", ima i onih koji su posumnjali na još jednu "neuspelu plastičnu operaciju", ali i onih koji su čak pokrenuli teoriju da je na događaju prisustvovala "Anđelinina dvojnica".

Fanovi, koji zvezdu prate već godinama, primetili su da je Anđelina izgledala iscrpljeno. Isticali su da su oči glumice spuštene (jedno se uopšte ne otvara do kraja), na licu su se pojavile duboke bore, a crte lica su postale oštrije nego ranije. Naravno, prvo su sve pripisali neuspeloj plastičnoj operaciji. Prema njihovoj verziji, Džoli je jednostavno preterala sa "ubodima lepote". Naime, mišići na licu glumice gotovo da su prestali da se kreću, a zbog toga se pojavio efekat "zamrznute maske".

Zatim se na internetu pojavila verzija da uzrok ovih promena nisu estetski eksperimenti, već umor od životnih iskušenja. Težak razvod sa Bredom Pitom, koji je trajao nekoliko godina, tekući sudski sporovi oko vinarije u Provansi, problemi sa decom, sve je to, prema mišljenju fanova, iscrpljivalo energiju glumice. Pored toga, u stranoj štampi se nedavno raspravljalo o tome da je zvezda, visoka 169 centimetara, težila manje od 40 kilograma i da su je deca bukvalno terala da jede.

Posebnu zabrinutost kod fanova izazvala je i fraza koju je Džoli izgovorila na događaju.

"Tako sam zahvalna što sam ovde. Šteta što nemam toliko vremena i jedva čekam da se vratim".

Oni su ove reči smatrali šifrovanom porukom i pretpostavili da je glumica teško bolesna. Prema njihovim rečima, tako je nagovestila da joj nije ostalo još mnogo vremena.

Šta se zapravo dogodilo sa Anđelinom Džoli?

Odgovor na ovo pitanje pokušao je da da plastični hirurg, Šamilj Romanovič Mugadov, za Woman.ru. Međutim, ekspert je odmah naglasio da je u slučaju Anđeline važno posmatrati lice kompleksno, a ne fokusirati se na pojedine crte, jer na promene u izgledu mogu da utiču različiti faktori:

- Kao plastični hirurg, predlažem da njene promene razmotrimo ne sa pozicije kritike, već sa stanovišta profesionalne analize starosnih promena i mogućih intervencija. Svako lice je sistem proporcija. Čak i minimalne promene u jednoj zoni neizbežno utiču na ukupnu percepciju.U slučaju Džoli, verovatno primećujemo kumulativni efekat nekoliko estetskih procedura. Oblik nosa izgleda prefinjenije i uže u poređenju sa ranijim fotografijama, što znači da to može biti rezultat pažljive rinoplastike. Upravo prekomerno sužavanje hrpta i vrha ponekad čini lice oštrijim i manje prirodnim.Usne Džoli su uvek bile njen zaštitni znak, ali sada izgledaju gušće i strukturiranije, verovatno zbog upotrebe filera.Jagodice su još jedna dominantna zona Anđeline. Prilikom dodavanja volumena filerima, važno je održavati ravnotežu, inače lice može da postane preterano uglasto, kao što se i desilo kod glumice. A brada je, verovatno, bila podvrgnuta korekciji ili filerima ili implantom, zbog čega je donja trećina lica učinila profil izraženijim.Sudeći po stanju ovalnog lica i vrata, takođe mogu da pretpostavim izvođenje zatezanja, moguće endoskopskog. A primetio sam i da je izvršeno uklanjanje masnih jastučića. S godinama, to takođe može ići na štetu pacijenta, jer nakon takve intervencije tkiva postaju tanja, a lice izgleda mršavije i, sudeći po fotografijama, iscrpljeno - rekao je hirurg.

Hirurg je da prokomentarisao zonu očiju, onu koja trenutno izaziva najviše pitanja i diskusija. Prema rečima doktora, uzrok ovakvog neuspešnog rezultata, koji je uznemirio fanove, nije bio baš stručan rad njegovih inostranih kolega.

"Moguće je da tokom blefaroplastike nije dorađen medijalni masni paket, upravo zato u unutrašnjem uglu gornjeg kapka ostaje ispupčen volumen. Istovremeno, centralna i lateralna zona, naprotiv, izgledaju ispražnjeno.Kao rezultat toga, nastaje disbalans. Kapak se ne čita kao jedinstvena meka linija. Pojavljuje se efekat 'pocepanog volumena' - na nekim mestima nedostaje volumen, a negde je, naprotiv, višak. Ovo pomera akcenat na unutrašnji ugao oka, otežava pogled i vizuelno dodaje godine", zaključio je hirurg.

Autor: M.K.