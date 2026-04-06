Trista HILJADA evra uložila u apartmane! Naša pevačica (59) pokrenula ozbiljan biznis u Grčkoj! Spojila lepo i korisno

Oduvek je pametno ulagala.

Pevačica Indira Radić (59) je, pored dugogodišnje i bogate muzičke karijere, uspela da obezbedi i stabilne poslovne prihode zahvaljujući pametnim ulaganjima u nekretnine. Svoj kapital je pre nekoliko godina usmerila ka Grčkoj, gde je za 300.000 evra kupila pet apartmana u poznatom letovalištu na Halkidikiju.

Ove nekretnine tokom sezone izdaje turistima, a čitav posao održavanja i administracije poverila je angažovanim agentima. Indira je ovim potezom spojila posao i lično zadovoljstvo, te često objavljuje fotografije sa letovanja gde i sama uživa.

Da je oduvek bila pažljiva sa zarađenim novcem, potvrđuju i oni koji je najbolje poznaju. Kako navode njeni bliski prijatelji, Radićeva nikada nije bila sklona rasipanju, već je pažljivo ulaganje smatrala najboljim načinom da osigura budućnost.

Indira Radić kupila je kuću na Kosmaju, a u stanu u Beogradu u kom je ona stanovala sada živi njen sin sa porodicom. Pevačica je odlučila da napusti stan na Banovom Brdu u kojem je godinama živela jer joj smeta gužva, a prija mir.

