DA NE POSTOJE OŽENJENI, ONA SE NIKAD NE BI UDALA: Naš pevač (69) prevario ženu sa drugaricom, pa se venčali, a sad pozira sa ovom lepoticom! (FOTO)

Poznati muzičar Zoran Živanović Žika Zana već godinama uživa u skladnom i stabilnom braku sa svojom koleginicom iz benda Jelenom Živanović, nekada Galonić. Njihova ljubav krunisana je brakom 2008. godine, a od tada važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj muzičkoj sceni.

Pre nego što je započeo zajednički život sa Jelenom, Žika je bio u braku sa Verom, sa kojom ima dve ćerke , Mariju i Tamaru. Iako se retko eksponiraju u javnosti, poznato je da je muzičar izuzetno posvećen otac koji svoju porodicu uvek stavlja na prvo mesto.

Koliko mu porodični trenuci znače, Žika je nedavno pokazao i na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podelio je emotivan trenutak sa mlađom ćerkom Tamarom, sa kojom je uživao u opuštenoj atmosferi bašte jednog kafića. Uz fotografiju je kratko i ponosno napisao:

„Moja mlađa ćerka.“Tamara pleni prirodnom lepotom i harizmom, a iako se profesionalno posvetila pravu, ne krije ni ljubav prema muzici. Na društvenim mrežama predstavlja se kao pravnica i pevačica, gde povremeno deli i snimke svog pevanja. Jasno je da je talenat nasledila od oca, što dodatno osvaja simpatije publike.

"Bila je moja prijateljica i to mi je uradila"

Kako je Vera tada pričala, Jelena je bila čest gost u njihovoj kući

- Ne želim da polemišem sa njima dvoma jer ni po moralu, ni po obrazovanju, ni po vaspitanju nisu mi ravni. To su ljudi koji su zaslužili jedno drugo. Našla krpa zakrpu. Zar da polemišem i komentarišem ženu koja je bila u vezi i sa našim kumom Radovanom? Isto što je uradila njemu, njegovoj ženi i sinu Nikoli, uradila je i meni i mojoj deci - objasnila je ona tada.

