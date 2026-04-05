TO JE BRUKA ŽIVA, MENTALNI INVALIDI! Pevačica oplela po estradi: Mene su svi poštovali i cenili

Pevačica Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, govorila je o svojim počecima i nepristojnim ponudama koje danas sve češće dobijaju njene koleginice. Ona je otkrila kako se i sama nosila sa pritiskom.

Ekstra Nena kaže da ne žali za odlukama koje je donosila je bi, kako ističe, u suprotnom samu sebe izdala.

- Pa, ja ne žalim za tim odvijanjima, zato što to nije moja priroda. To bi isto bilo kao kada bih izdala samu sebe. Mislim da se čovek rađa u duši ili kao izdajnik ili kao čestita osoba, bez obzira na okolinu. Okruženje ili uopšte socijalno okruženje, terate da vršiš neke korake koji nisu po tebi dobri, međutim, malo izbalansiraš i to si ti. Ako skreneš sa tog puta, znači da si to imao u krvi, a ja sam imala nešto drugo u krvi i kičmu, mislim kategoriju koja je nepromenljiva, i to me je održalo – rekla je Nena koja se prisetila saveta porodice.

- Znaš kako je meni sestra rekla: "Ma daj, pevaj svadbe, radi sve, pa posle budi slobodna da pevaš operu koliko hoćeš." To ti kaže neko ko ti je krv. Znači, svi imaju različite metode, ali ja sam bila opredeljena za ovo i nisam se pokajala. Nisam se ni ljutila na ljude, jer sam shvatila da su oni… Znaš ono, baciš bisere pred svinje i šta ću ja, ne mogu invalida iz kolica da nateram da ustane. On je za mene mentalni invalid i to ne prepoznaje, ne shvata - objasnila je ona.

"Ovo je bruka živa"

Pevačica se osvrnula na današnju estradu i moralne vrednosti.

- Tako ti je u našoj profesiji. Umesto da neki koji su stekli visok nivo ili renome u ovoj profesiji budu uzor, naši miljei života su na ivici kriminala, to je njihov uzor. To je bruka živa. Ja sam svoju dostojanstvenost pronela kroz čitav svet. Ljudi sa kojima sam radila, posebno stranci, poštovali su me i cenili. Ovde sa svim voditeljima imam divan odnos, ali meni se ne sviđa prikaz naše profesije i ljudi koji se bave ovim poslom, koji sebe uprošćavaju - rekla je ona u emisiji "Nije lako biti ja".

