IMAO SAM JAKO VELIKU ŽELJU DA GA UPOZNAM: Sale Tropiko iskreno o Mirzi Selimoviću, a evo šta misli o Jakovu Jozinoviću

Aleksandar Cvetković poznatiji kao Sale Tropiko pojavio se večeras na koncertu Mirze Selimovića sa ćerkom.

On je priznao da je dobro raspoložen, a onda otkrio kako se upoznao sa kolegom.

"Jako sam raspoložen i drago mi je što sam došao večeras da ispoštujem Mirzu i što sam imao vremena. Upoznali smo se tako što sam ja gledao takmičenje i video sam da je pobedio, imao sam jako veliku želju da ga upoznam i onda smo se upoznali. Kad imam vremena sa zadovoljstvom idem na koncerte kolega" - rekao je Sale, pa progovorio o Jakovu Jozinoviću:

"Jako mi je drago da se takva muzika vraća na velika vrata. Momak ima jako lepu emociju i publika konačno ulazi u stanje slušanja, a ne gledanje muzike. Ne znam se lično, ali sve čestitke" - zaključio je Sale, koji je priznao da bi mu bio gost na koncertu.

"Prvi honorar mi je bio gajba piva, nisu bile pare"

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, prisetio se nedavno početaka. Iako je sa "Tropiko bendom", čiji je frontmen, osvojio veliki uspeh, on je priznao da se tokom karijere susretao sa brojnim izazovima.

Naime, Sale je govorio o periodu kada je nastupao za male honorare, a jednom prilikom je doživeo da umesto novca dobije gajbu piva.

- To je bila 1997./ 1998. godina. Tada smo mi radili po kafićima, nisu bili neki veliki specijalni klubovi, to su bile gaže deset maraka, ako dobiješ neki bakšiš. Mada, tada si mogao nešto da kupiš ta te pare, a ne samo žvake - rekao je on i priznao da mu prvi honorar nije bio isplaćen.

- Inače, prvi honorar mi je bio gajba piva, nisu bile pare. Trebao je da nam plati čovek, a ostavio nam je gajbu piva ispred kafića - ispričao je pevač.

Autor: M.K.