LOŽE SE NA ŽENU KOJA NOSI BEBU: Trudna Edita otkrila kakve joj poruka stižu, Luna se šokirala: Nikad više udvarača...

Pevačica je govorila i o osudama javnosti, trudnoći ali i o ocu deteta

Edita Aradinović, uskoro će postati majka. Pevačica u šestom mesecu trudnoće i dalje radi svoj posao. Osim pevanja, Aradinovićeva se pojavljuje u emisijama, a nedavno je gostovala kod svoje sestre Lune Đogani u emisiji "Bunker". Tom prilikom otkrila je da joj se muškarci udvaraju kao nikada do sada, a Luna se šokirala.

- Nikad više nisam imala udvarača nego sad - kazala je Edita.

- Sad?! - ostala je u čudu Luna.

- Eto vidiš, muškarci se lože na ženu koja nosi bebu! - nije mogla da veruje Luna.

- A pre toga, ne - rekla je Edita.

- Neverovatno - dodala je Luna.

O starim ranama

- Reći ću ovako, ja sam to tek skoro shvatila i priznala sebi da sam ja malo dramatična. Uvek sam nekako bežala od toga, kao: "Ne, to nije tako, ja sam..." Šta god. Zapravo, puno drame ima, jer šta gledaš dok si mali, to živiš kad si stariji. Međutim, kada to osvestiš, onda kreneš nekako drugačije da doživljavaš neke stvari i da prihvataš... U ovom slučaju, to što mene vraća u prošlost su neke rane koje ja nisam zalečila i neki ljudi koje sam pustila jer sam morala. Evo, ja sad mogu da se rasplačem. Sad sam trudna, znam da ide novi život, žao mi je jer ne znam da li sam nešto propustila, opet znam da nisam... Jaoj (smeh)... Dajte mi maramicu... Imam utisak da sam nekad onako prenaglila u nekim stvarima i odlukama. S jedne strane Bog je tako namestio, postoji razlog zašto je to tako. S druge strane, znam da će mi zauvek neke stvari ostati rana, samo treba da prihvatim to i da ne budem patološki tako... Bavim se javnim poslom i sve se vidi - objašnjavala je Aradinovićeva.

Trudnoća i osude

- Nisam, zamišljala sam da će to biti svakako u nekoj harmoniji, da ću imati partnera... Ne znam kako da se izrazim, a da ne... Bože sačuvaj, zbog javnosti, ne podnosim više osude javnosti. Ne mogu s ljudima (smeh). Znači, bude li neko nešto napisao... Možda nije dobro da budem toliko iskrena. Nikad nisam imala više udvarača nego sada, a pre toga ne - priznala je Edita.

- Opet, s druge strane, ipak sam se negde mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vreme odmiče, ja neću biti mlađa, biću sve starija i, kao, moram da biram; znači ili ovo ili ovo. Ili da nemam ništa, solo devojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad, to se desilo. Negde sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promenila - iskrena je bila ona koja je svakako nastavila da neguje dobar odnos s bivšim izabranikom.

O ocu deteta

Kako pevačica sama ističe, između njenog bivšeg i nje vlada veliko poštovanje i ona ćerki "nikada neće braniti da viđa oca". Kad god bude želeo da provodi vreme sa njom, ta će mu se želja i ostvariti.

Autor: M. V.