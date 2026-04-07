BEKI BEKIĆ POSTAO DEDA TREĆI PUT! Unuku odmah posvetio pesmu

Beki Bekić otkrio da su mu unuci pomogli da napiše pesmu za novog člana porodice

Beki Bekić, postao je deda po treći put. On je dolazak novog člana porodice proslavio sa unucima, a za tek rođenog brata i unuka napisana je i pesma.

- Treći put deda. On je sada napunio tri meseca, zove se Vid i naravno da su Nikola i Lenka tražili pesmu za njega. Ema je govorila kako smo mnogo razmazili njenu decu i sad kada se on rodio raznežila se i ja sam smislio: "Ja sam mamin sin i zovem se Vid, pa sam jak i snažan ko kineski zid. Dobro nam došao dragi naš Vide, od Boga si dar, od Boga si dar, ti si naša ljubav , ti si naša sreća i naš mali car i naš mali car" - izrecitovao je Beki koji je ovo napisao sa svojim unucima koji će ovo otpevati i u studiju.

– Tražili su da oni otpevaju ovu pesmu, nadam se da se neće uplašiti u studiju, mali su. Pomagali su mi oko ove pesme, ja sam rekao „betonski zid“, međutim Nikola je rekao: „Deda, kineski zid, on je jači“– ispričao je on za Grand.

Folk pevač Beki Bekić, decenijama je veoma angažovan na raznim slavljima, a publika je oduševljena njegovim vokalom i brojnim hitovima. Međutim, malo ko zna da u njegovoj ličnoj karti piše sasvim drugo ime i prezime.

Naime, njegovo pravo ime je Behljulj Behljuji. Beki priznaje da to nije učinio kako bi sakrio poreklo i veroispovest, već zbog estradnog posla kojim se bavi.

- Dragan Aleksandrić i ja samo sedeli i pošto sam se ja sa singl pločom prvom pojavio sa mojim imenom Behljulj, tad sam ukapirao da ljudi ne mogu da izgovore moje ime, vrlo teško. Kod nas je interesantno ime, jer ljulj znači cvet, a beh znači behar. Od malena su me zvali Beki, mama i u školi su me zvali tako i Dragan je mislio da bude samo Beki, a ja sam hteo da dodamo i prezime, jer su se u to vreme pojavljivali samo nadimci. Stalno sam dolazio kod njega kući, njegova žena Slavica me je obožavala i vraćala se sa pijace jedan dan i vidi mene i kaže: "Jao, moj Bekić stigao", i ja pitam Dragana: "Je l’ si čuo šta je rekla", kaže on: "Ne, ne, šta?" i ona je ponovila, i ja kažem: "Dragane, neka tako bude prezime." To je bilo 1984-1985. godine, stvarali smo firmu, nisam promenio identitet time što sam promenio ime, ostao sam isti, kao mnogi pevači koji su menjali imena. Beograd me je prihvatio dobro, muzika uvek pobeđuje - rekao je Beki svojevremeno.

