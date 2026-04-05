Tuga do neba: Preminuo čuveni makedonski pevač, a svi ga pamte po legendarnoj grupi

Juče je u 48. godini iznenada preminuo poznati makedonski muzičar Mustafa Sejfulev. Naime, on je poslednjih godina živeo u Beču sa porodicom.

Vest o njegovoj smrti su saopštili njegovi rođaci i prijatelji, koji su se emotivnim porukama oprostili od njega na društvenim mrežama.

On je rođen 26. januara 1978. godine u Kavadarcima, potiče iz muzičke porodice - njegov deda je Muto Sejfulov, poznati svirač i klarinetista, njegov otac Ramadan Sejfulov je muzičar, a i njegov brat Vebi Sejfulov takođe se bavi muzikom.

Mustafa Sejfulov je bio pevač u grupi "Kavadarka", koja je ponovo formirana 2000-ih godina. Tokom svoje karijere bio je deo stare grupe "Kavadarka" tokom 90-ih godina kao bubnjar.

Nastupao je sa više poznatih makedonskih pevača i grupa.

Njegova poslednja snimljena pesma je „Velike muke smo imali“, zajedno sa Fazli Sejfulov i Aleksandar Đorčević.



Autor: N.B.