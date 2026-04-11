Svuda je bilo nepravde, trpeo je u sebi: Roditelji Baneta Mojićevića progovorili o pevaču, otkrili potresne detelja iz njegovog života

Pevač Bane Mojićević odrastao je posmatrajući skladan i harmoničan odnos svojih roditelja, u svom privatnom životu suočio se sa krahom koji ga je poljuljao. Razvod, koji je i sam u javnosti opisao kao izuzetno težak period, ostavio je traga i na njegovu porodicu u Čačku.

Otac i majka pevača Baneta Mojićevića otvaraju dušu o najtežim trenucima kroz koje je pevač prolazio. Otkrili su kako je porodica bila velika podrška u trenucima kada je on svoj najveći neuspeh pokušavao da sakrije od svih, pa i od samog sebe.

Bane Mojićević je odrastao gledajući kako izgleda harmoničan brak njegovih roditelja, te mu je njegov razvod kako je i sam priznao, izuzetno teško pao, a njegovi roditelji su sa bolom posmatrali taj period:

- On je to trpao, trpao u sebe. A za roditelje opet ništa gore... - kaže mama pred kamerama, a tata nastavlja:

- To je ipak bila njegova odluka kojoj se nismo protivili ni kada je trebalo da stupi u brak, a ni kada je trebalo da izađe iz toga. U nama je uvek imao podršku da može da se vrati, on je uvek deo ove porodice.

Ipak, to što je odrastao uz roditelje koji su decenijama zajedno, dovelo je do toga da ovaj životni krah doživi kao lični poraz:

- Jednom prilikom je rekao da mu je to prvi najveći neuspeh, promašaj. Jer, sve to što je bilo, škola tako tako, sport, bilo je i tamo bura i oluja, nepravdi koje je okusio svuda, ali ovo je ono što se njemu lično desilo, jednom sam to čula od njega da mu je to bio kao prvi i najveći poraz i promašaj. On zna šta znači živeti u harmoničnoj porodici gde su roditelji i deca na okupu, gde niko ni za kim ne pati svakodnevno. Eto, tata odlazi, dolazi, mama, sve je to tu, svi su, ako nije danas, biće sutra, to se i kod nas dešavalo, uvek jedan roditelj mora da bude tu, prisutniji, a drugi... Međuti, deca su bila mala kada se sve to dešavalo, tako da su to sve bile i naše i njegove... Ne bih da se vraćam na to. Bilo je... - kaže mama, a tata nastavlja:

- Mi smo ga u principu podržali u tome. Podržali ga da ostane u dobrim odnosima sa bivšom suprugom što je po meni jako dobro. U relativno dobirm odnosima, i da oboje misle o deci.

Bane je mlad ušao u brak, kako ističu roditelji imao je njihovu podršku i tada kao i danas.

- Imao je zaista taj neki period težak, to što ga je malo poremetilo, možda malo čak... Mlad je ušao u sve i u taj brak i u roditeljstvo i kad se zaključilo da to nije to, onda je to borba sa jedne strane između dece, a imao je porodicu u kojoj je odrastao i koja je uvek bila stub i u kojoj je uvek mogao da oseti toplinu. On je u svojim preživljavanjima možda malo i svesno i nesvesno bežao od priča na tu temu, samim tim da se ne bi zalazilo do srži da ga to još više ne vređa, onda to ako malo skrenemo pažnju na nešto drugo... Možda je u to vreme više komunicirao i sa nekim osobama, možda i stručnim - kaže mama koja je doktorka u penziji.

Ključ cele priče je da sve polazi baš iz porodičnog doma.

- Ono što je odavde poneo sa svojih nepunih 18 godina je zdrav temelj, a njegovo je da to dalje nadograđuje - kažu roditelji.

"Gde god da smo mi, to je njegova kuća"

Danas, kada je na pragu četrdesete godine, njegovi roditelji ne sumnjaju u ispravnost njegovih odluka i zrelost koju je stekao kroz sve, kako je mama sama rekla, bure i oluje:

- Gde god da smo mi, to je njegova kuća. On je sada zreo i sasvim iskusan čovek. Kod nas će uvek imati podršku, on i njegova deca. To su naša deca. Kako je jedan njegov saradnik rekao na koncertu, te večeri su se za njega otvorila neka nova vrata za jedan novi period. Neka mu svaki novi početak bude uspešan, a mi smo tu da uživamo zajedno sa njim.

Autor: N.B.