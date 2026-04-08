MILICA DABOVIĆ IDE POD NOŽ! Nakon četiri intervencije na donjoj vilici, konačno progovorila o svemu

Gotovo dve nedelje trpela je jake bolove posle operacije.

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je zabrinula javnost kada je otkrila da je imala zdravstvenih problema i tešku intervenciju zbog koje je trpela nesnosne bolove gotovo dve nedelje. Taman kada se činilo da je njenim mukama došao kraj, ona je saopštila da je za mesec dana čeka još jedna operacija.

Kako je Milica Dabović navela u svom najnovijem obraćanju na Instagramu, konačno ima razloga za osmeh, ali borba i dalje nije završena.

- Konačno nešto lepo posle toliko dana mučenja, a to su moji zubi! Već sam spremna za sledeću korak-operaciju u maju! Treba ovo izdržati - napisala je bivša košarkašica na Instagramu.

Operiše donju vilicu

Podsetimo, pre nego što je najavila novu intervenciju u maju, Milica je prošla kroz veoma težak period. Kako je sama nedavno otkrila, ona je nedavno po četvrti put operisala donju vilicu zbog strašno lošeg kvaliteta zuba, implanata i veštačkih kostiju.

- Danas je 12. dan od operacije koju sam imala... Da mi je neko pričao da ću 12 dana od jutra do mraka biti u strašnim bolovima ne bih mu verovala - priznala je nedavno Milica svojim pratiocima.

Ona se tada oglasila fotografijom iz automobila, na kojoj je u prepoznatljivoj pozi u prvi plan stavila dekolte, poručivši da je jedva izdržala taj oporavak.

- Ja sam snaga. Jedna spontana slika posle 12 dana bola. Kako sam rekla doktoru, operacija uspela, pacijent jedva preživeo! Idemo dalje sve do medalje - istakla je hrabro Dabovićeva tom prilikom.

Sudeći po njenoj novoj objavi, Milica je posle dužeg vremena konačno zadovoljna svojim osmehom, a njeni pratioci se nadaju da će predstojeći zahvat proći znatno lakše nego prethodni.

Autor: M. V.