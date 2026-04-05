OČI SU MU PUNE SUZA: Milan Vasić podelio lepe vesti i raznežio pratioce na društvenim mrežama

Otac Milana Vasića danas proslavlja 81. rođendan, a tim povodom je glumac podelio fotografiju svog sina i tate.

Naime, Milan Vasić je podelio fotografiju svog naslednika Despota kog deda drži u krilu.

- Na proslavi tvog 80.rođendana, obećao sam da će ti biti najlepši i eto ispunih obećanje. Dragi moj deda ljubo, tata mi stalno priča o tebi i baki, kako ste svoju decu čuvali i vaspitavali, da im nikada ništa nije falilo, čak i u trenucima kad niste imali, a bilo ih je, pokazuje vaše stare fotografije, priča mi razne prelepe događaje koje su sa vama prolazili....I uvek dok to priča, ja pogledam tatu i vidim da su mu oči pune suza... ali deda Ljubo, suzne su od sreće. Neka ti ovaj 81 rođendan bude još srećniji, a ja ti obećavam da ću sa mamom i tatom stalno dolaziti u naše Veliko Ropotovo, da zajedno kosimo travu. Vole te Despot, mama i tata. Srećan ti deko rođendan, napisao je Milan Vasić.

"Moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja"

Inače, glumac Milan Vasić proslaviće ove godine prvi Uskrs sa sinom Despotom.

Podsećanja radi, Milan Vasić oženio se u aprilu prošle godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.

Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

