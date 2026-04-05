BEBA LIČI NA NJU: Stevan Anđelković otkrio detalje o detetu Milice Todorović, evo kada se pevačica vraća nastupima

Stevan Anđelković je govorio o tome kako se Milica Todorović snalazi kao majka

Pevač Stevan Anđelković danas je sleteo u Beograd, a tom prilikom bio je voljan da priča o tome kako se trenutno oseća njegova koleginica Milica Todorović i otkrio detalje koji zanimaju mnoge.

Stevan Anđelković i Milica Todorović su kumovi, a on često posećuje nju i njenog sina Bogdana.

- Beba je prelepa. Za sada više liči na nju - rekao je Stevan s osmehom, potvrdivši da se novopečena majka odlično snalazi.

Iako su mnogi mislili da Milica još uvek neće nastupati i da će barem godinu dana ostati kod kuće sa bebom, Stevan donosi drugačije vesti.

- Uželela se posla. U planu je da pred leto krene ponovo da nastupa - otkrio je on.

Stevan je pričao i o Milicinom preseljenju, kao i tome da li mu teško pada što više nisu susedi.

On je priznao da mu je žao što i Sandra Afrika napušta komšiluk, ali on ostaje veran svom kraju, a detaljnije o tome sa kim sa estrade pije kafu i šta je sve rekao o Milici poslušajte u video prilogu u okviru teksta.

Upoznao čoveka sa kojim je Milica dobila dete

Kum Milice Todorović, pevač Stevan Anđelković, progovorio je o pevačici i njenom partneru.

- Ja sam bio presrećan, mnogo sam srećan zbog Milice što se ostvarila kao majka. To je bila njena velika želja. To su trenuci gde ne možete da budete emotivni. Mnogo mi je krivo što je prošla kroz sve to, što se sve to tako spominjalo. Nije svakidašnja situacija, puno je takvih veza u današnje vreme. Žao mi je što su neki ljudi dočekali na nož i demonizovali njenu vezu. Ti neki ljudi koji su je napadali su joj se izvinjavali, shvatili su da su pogrešili. Proći će sve ovo, ona sada uživa, jako je srećna, uživa sa sinom, uživa sa njenim dečkom - rekao nam je Stevan Anđelković.

Stevan je potom otkrio kakav je njen dečko i kada ga je upoznao.

- On je super lik, dobar lik, upoznao sam ga. Bogdan mnogo više liči na oca, ima Miličine oči, predivna je atmosfera u kući. Pomaže joj njena majka, sestra, svi su tu, baš onako uživa. Sa njim me je upoznala ove godine.

Autor: M. V.