Žene u crkvi su izgovorile moje ime... Zejna otkrila koja scena joj je ostala UREZANA, pa progovorila o otkazanom koncertu: Nisam pristala na kompromise da se koncert napuni statistima

Naša pevačica Zejna Murkić ovoga puta govorila je o otkazanom koncertu u MTS Dvorani, ali i o životnim i poslovnim uspesima!

Na samom početku u emisiji "Premijera", Zejna se zahvalila svim svojim obožavaocima.

- Ja tako dođem, osvežim teren i nastavim normalno da živim. Zavisi kako to ljudi vide, ali kažu da se pojavim samo za Evroviziju. Ali ne, to nije tako, ali se zahvaljujem ljudima koji poštuju moj rad i trud - rekla je Zejna, a onda je otkrila šta joj se dogodilo u crkvi pred prošli izlazak na scenu "PZE":

Kada sam bila za pesmu "Najbolja", ja pripremam pesmu, obično odem i zapalim sveću u crkvi. Kada sam bila u crkvi, tišina, zapalila sam sveću i neke bake iz ćoška kažu: "Zejna, Zejna, Zejna", toliko puta su ponovile moje ime, pa je posle toga bilo u pesmi: "Zejna je najbolja...". Taj san je bio realan i to se desilo, na kraju sna sam videla veliku osmicu i broj jedan pored broja "11".

Pevačica se, potom, osvrnula i na koncert koji je ukazala, a ono što je mnoge iznenadilo, ona je izašla u javnost i otkrila je da je koncert otkazan jer nije rasprodat, što nije svakodnevnica na našoj javnoj sceni.

- U trenutku ti imaš razne pobede, ali je poenta da budeš dovoljno dosledan sebi da te poraz ne ubije. Moj u MTS dvorani se koncert nije napunio, nisam pristala na kompromise da se koncert napuni statistima, bila sam dosledna muzici i sebi, pa sam rekla: "Ne" - rekla je pevačica, a onda je nastavila:

- Rekli su mi: "to se tako ne priča, kaže se da su tehnički razlozi, time privlačiš ljude", ja sam rekla da je to super, ja ne bih svoju želju nazvala marketinškim trikom. Ja sam ono što jesam, ali želim da budem inspiracija deci koja sutra treba da se nose i sa porazom i sa uspehom. Ne živim u realnom svetu, ono kako ja vidim i čujem muziku i vidim ljude, to je drugačije! Poenta je u reakciji, kada dotakneš ljude, što je jako teško - pričala je Zejna, a onda se osvrnula na pesmu "Jugoslavija":

Jugoslavija je izazvala koliko ljubavi, toliko i mržnje. Ja sam pevala o onom vremenu kada su se deca igrala napolju, pričam o srećnom vremenu jedinstva! Sa Jugoslavijom idem u Berlin i u London, veći je odjek van Srbije, nego u Srbiji

Autor: Nikola Žugić