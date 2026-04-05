Evo kako je brat Filipa Živojinovića dočekao ženu i ćerku iz porodilišta: Majka Zorica sve objavila

U porodici Filipa Živojinovića vlada neopisiva sreća – njegov brat Mario Nakić postao je otac, a prvi kadrovi iz porodičnog doma raznežili su sve. Radosne vesti podelila je njihova majka Zorica Nakić, koja je na društvenim mrežama objavila emotivan prizor dočeka mame i bebe iz porodilišta.

Baloni sa natpisom „baby girl“, topli tonovi i pažljivo odabrani detalji jasno pokazuju koliko je ovaj trenutak bio poseban za celu porodicu. Sve odiše ljubavlju i uzbuđenjem zbog dolaska male Matee. Ponosni tata Mario priredio je pravi mali spektakl za svoju partnerku i naslednicu, a dom je pretvoren u oazu radosti i porodične topline.

"Naša nova radost i beskrajna ljubav zauvek! Matea" - napisala je Zorica.

Podsetimo, Mario je za Dan zaljubljenih 2024. godine prvi put podelio slike sa devojkom, teniserkom Lenom Karlovčan. Radi se o 20-godišnjoj igračici, trenutno nerangiranoj na WTA listi, a u svojoj karijeri je više igrala u konkurenciji dubla nego u singlu.

Atmosferu je pre neki dan povodom slavlja Matee, do usijanja dovela Aleksandra Prijović, koja se latila mikrofona i redom nizala svoje najveće hitove, dok su svi gosti uglas pevali sa njom.

Koliko su bliski, pokazuje i to što je novopečena majka Lena podelila deo atmosfere na svom profilu, objavivši snimak na kom Prija peva.

Uz video je ostavila kratak, ali emotivan opis: "Strina", i direktno označila Aleksandru Prijović.

Filip Živojinović po majici ima i sestru. On je za nju kao i za brata Maria jako vezan i pruža im veliku podršku.

- Mi smo ceo život ponosni na tebe, a danas presrećni što si dobio sve što zaslužuješ. Od malog dečaka do juniorskog šampiona EVROPE i MVP-ja finala Eurolige. Volimo te i jedva čekamo da se radujemo svim tvojim budućim pobedama. MVP, moj brat - napisao je Filip jednom prilikom uz fotografiju brata koju je ponosno podelio sa pratiocima nakon Mariovog velikog uspeha u karijeri.

Autor: N.B.