Najveći sam krivac: Haris Džinović o propalom biznisu, priznao da je napravio kardinalnu grešku

Izvor: kurir

Poznati pevač Haris Džinović važi za jednu od najvećih zvezda na našim prostorima, ali malo ko zna da se u jednom periodu svog života oprobao i u ugostiteljstvu u Francuskoj. Međutim, kako je i sam priznao, to se pokazalo kao veoma loša odluka.

Naime, Džinović je punih dvanaest godina živeo u Parizu, gde je sa prijateljem odlučio da kupi lokal, a motiv za ovaj poslovni poduhvat bio je potpuno neočekivan.

- U Parizu sam ostao desetak, dvanaest godina, možda i više. Prijatelj i ja smo tu kupili kafanu da imamo gde da pijemo, a da nas ne teraju konobari kad je fajront. Nikada nisam mislio, niti imao nameru da mikrofon zamenim tanjirom, ali da imamo kafanu u kojoj ćemo piti dokad hoćemo i da mi sebi napravimo fajront, to nam je bio merak - počeo je bio Džinović.

Iako su u to vreme imali mogućnosti da sebi priušte ovakav luksuz i iako je kafana radila "fino", biznis je nakon samo tri godine propao, a pevač je priznao da je upravo on bio glavni krivac za to.

- Najveći sam krivac što nije ostala od danas ili ostala duže od tri godine. Zato što sam bio najbolji gost tu. Kako god dođe neko, rekao sam: "račun meni", "ovo ide na mene", "ovaj ne mora platiti" i sve tako u krug – iskren je bio Džinović za Blic.

Krajnji rezultat ovakvog vođenja posla bio je finansijski kolaps. Kada bi na kraju dana pitao koliko su zaradili, dobijao je odgovor da imaju novca samo za nabavku, zbog čega su na kraju morali da prodaju lokal, nakon čega se pevač vratio na naše prostore.

Haris je nedavno otkrio i kako je podneo odlazak iz porodičnog doma ćerke Đine, koja se nedavno preselila u Španiju.

- Kao i svi roditelji koji imaju ćerke od 22, 23 godine. Ćerke odlaze od kuće, ili se udaju, il’ studiraju. To je sasvim normalno – rekao je Haris, a potom otkrio da li je razgovarao sa potencijalnim zetom.

- E zeta ne znam – dodao je Haris.

Pevač je govorio o podršci koja je mnogim pevačima potrebna, ali u njegovom slučaju to nije bilo neophodno.

- Nisam imao nikad podršku u karijeri. Ko da me podržava, kako, na koji način? Kad ja pišem pesme, pevam, komponujem, aranžiram, putujem… Kakva podrška? To mi ne nedostaje. Ali niko ne zna na koji način ih bližnji podržavaju. Podrška je meni kada izađem na scenu, i ako vidim da je publika dobro raspoložena, i ako napravim dobar koncert, atmosferu, sinergiju sa publikom… To je onda podrška. Onda je to nešto opipljivo i to se vidi – objasnio je Haris.

Haris je priznao i da je moguće da vlada sujeta na estradi.

- Verovatno vlada. Pevačka kasta, ima toga među ljudima kao i u svim ostalim branšama. Tako da nisu pevači izuzeti. Ima tu i ljubomora, priča i pričica, svega i svačega kao što se dešava po raznim kancelarijama u drugim delatnostima – rekao je Haris i otkrio da li je nekada i na svojoj koži osetio tu vrstu ljubomore:

- Možda nekada negde. Ja se ne obazirem na to. Što bi neko bio ljubomoran? Ali ako je i neko, ja to ne znam, moguće da jeste.

Autor: N.B.

