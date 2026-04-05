Naša pevačica u Hrvatskoj slavi Uskrs sa porodicom, muž drži sina, ona ćerku: Život u Srbiji mi mnogo nedostaje

Pevačica Andrijana Radonjić praznične dane provodi u toplini porodičnog doma u Hrvatskoj, gde zajedno sa suprugom Franom Mikulićem i decom slavi Uskrs. Najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovo je raznežila pratioce, a porodična fotografija izazvala je lavinu komentara.

Na slici, njen suprug u naručju drži njihovog sina, dok Andrijana sa osmehom pozira držeći ćerkicu, koja je oduševila sve neodoljivim stajlingom i velikom mašnom na glavi.

U prvom planu nalazi se i dekoracija sa cvećem i uskršnjim jajima, što dodatno upotpunjuje idiličan prizor.

"Srećan Uskrs" - napisala je Andrijana.

Podsetimo, Andrijana se nakon učešća u rijalitiju povukla iz javnosti i posvetila porodičnom životu, a brak sa Franom Mikulićem krunisala je decom. Danas, čini se, uživa više nego ikad, daleko od medijske buke.

"I da, dala sam puno, ali mi je srce na mestu jer znam da sam imala sreće da volim dobrog čoveka!", poručila je jednom prilikom emotivna Andrijana.

"Jako mi nedostaje život u Srbiji"

Andrijana Radonjić ne krije da joj sve nedostaje iz Srbije, ali navodi da je svoju sreću pronašla u porodici i da je zapravo srećna u Hrvatskoj pored njih.

Ona je odgovarala na pitanja na Instagramu i među mnogima se našlo i ovo o životu u drugoj državi.

- Jako mi nedostaje život u Srbiji. Na prvom mestu porodica, zatim posao koji sam radila i nećete verovati, sneg. Ponekad se uhvatim da patim za tim kakva sam i ko sam bila nekada, a onda shvatim koliko mi se život promenio i koliko sam zapravo sada srećna. Sa tim načinom života ne bih mogla da budem mama kakva sam, niti da budem toliko posvećena svojoj porodici koja mi je broj 1 u životu.

- Nikada ne bih žrtvovala svoju decu i supruga zarad nekih svojih hirova i želja za nekim životom od pre. I zato sam jako srećna i ovde. Okružena sam svojom decom koju obožavam i čovekom kojeg beskrajno volim i to mi je dovoljno - napisala je ona na Instagramu.

