Srbija favorit na listi za pobedu na Evroviziji 2026. godine: Evo koje se zemlje nalaze u top 5 favorita

Predstavnici Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji bend "Lavina" nastupaće sa pesmom "Kraj mene" poslednji u prvoj polufinalnoj večeri.Ovo veliko muzičko takmičenje održava se u maju u Beču, a već sada se šuška o favoritima. Na jednoj Instagram stranici Srbija je uvrštena na prvom mestu!

Nova lista "top 35" koju je podelila jedna stranica, na kojoj se navodi da je najpopularnija za ovo takmičenje, Srbiju je izdvojila kao favorita

Na ovom spisku naša zemlja je osvojila čak 557 poena i zauzela prvo mesto, ostavivši konkurenciju iza sebe.

Posle nje je Danska sa 461 poenom, dok je treće mesto pripalo Finskoj sa ukupno 420 bodova.

Među prvih pet su još Kipar i Hrvatska, dok su raniji favoriti poput Švedske i Nemačke ovog puta završili znatno niže na listi, što je iznenadilo mnoge fanove takmičenja.

Lavina je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku.

Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

Autor: N.B.