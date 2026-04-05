Jelena Rozga pokazala uskršnju trpezu! Sto pun specijaliteta, tu su: Pogača, ruska salata, luk... (FOTO)

Danas se po gregorijanskom kalendaru proslavlja Uskrs.

Hrvatska pevačica Jelena Rozga pokazala je kako se u njenom domu obeležava najveći hrišćanski praznik pa je podelila jedan delić atmosfere iz svog doma.

Jelena je slikala uskršnju trpezu, a kako možemo videti sto je bio pun domaćih specijaliteta. Tu se nalazila pogača, mladi luk, suhomesnato, ruska salata, kao i činija sa ofarbanim jajima.

- Srećan Uskrs - kratko je poručila pevačica uz emotikon srca i pileta.

Inače, pevačica je ranije govorila o svom zdravstvenom problemu.

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad. Odlučila sam da ispitam promene sa medicinske strane i nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza.

Veza Jelene Rozge i sina legendarnog muzičara Tončija Huljića, od samog početka intrigira javnost. Pevačica je nedavno gostujući u emisiji "In Magazin" rekla kakvo venčanje priželjkuje.

- Ukoliko bismo se Ivan i ja jednog dana odlučili na brak, to bi verovatno bilo mnogo intimnije i mirnije slavlje - poručila je Jelena i dodala da bi volela da se takav trenutak dogodi u miru, u krugu isključivo najbližih ljudi.

Autor: Nikola Žugić